Kirner CDU-Veteran zieht fort
Kurz vor dem Adieu bekam’s Claus Tressel ans Herz
Claus Tressel am Hahnenbach in Kirn: Der 75-jährige Christdemokrat ist zwar ins Heilbronner Land ausgewandert, aber seine Heimat
Claus Tressel am Hahnenbach in Kirn: Der 75-jährige Christdemokrat ist zwar ins Heilbronner Land ausgewandert, aber seine Heimat lässt ihn nicht los.
Robert Neuber

Claus Tressel hat sich viele Jahre politisch in Kirn engagiert - nun hat ihn die Liebe fortgezogen, und er ist ins Heilbronner Land ausgewandert. Er ist sehr  glücklich, aber seine Heimat lässt ihn nicht los. 

Lesezeit 2 Minuten
Es war eine berührende Verabschiedung jüngst im Kirner Stadtrat: Claus Tressel, der sich so viele Jahre politisch für die CDU in Kirn engagiert hat, nimmt seinen Hut und zieht fort. Die Abschiedsworte von Christa Hermes waren ergreifend, und so bekam Tressel kaum ein Wort heraus – es blieb bei einem geschluchzten „Alles Gute für euch!

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren