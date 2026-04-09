Kirner CDU-Veteran zieht fort Kurz vor dem Adieu bekam’s Claus Tressel ans Herz Robert Neuber 09.04.2026, 13:00 Uhr

i Claus Tressel am Hahnenbach in Kirn: Der 75-jährige Christdemokrat ist zwar ins Heilbronner Land ausgewandert, aber seine Heimat lässt ihn nicht los. Robert Neuber

Claus Tressel hat sich viele Jahre politisch in Kirn engagiert - nun hat ihn die Liebe fortgezogen, und er ist ins Heilbronner Land ausgewandert. Er ist sehr glücklich, aber seine Heimat lässt ihn nicht los.

Es war eine berührende Verabschiedung jüngst im Kirner Stadtrat: Claus Tressel, der sich so viele Jahre politisch für die CDU in Kirn engagiert hat, nimmt seinen Hut und zieht fort. Die Abschiedsworte von Christa Hermes waren ergreifend, und so bekam Tressel kaum ein Wort heraus – es blieb bei einem geschluchzten „Alles Gute für euch!







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