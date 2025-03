Im Ringen um die Zukunft der Bad Kreuznacher Bäder sind Beteiligungsgesellschaften von Bad und BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH) sowie Stadtvorstand Stadtrat bislang keinen Schritt weitergekommen. Manch einer hält das auch für einen großen Vorteil, könnte der nächste Schritt doch genau jener sein, der in den finanziellen Abgrund führt.

Die Ausgangslage hat sich nicht wirklich verändert: Die städtische Holding BGK, die die Bad-Gesellschaft eignet, und in der im Rahmen des steuerlichen Querverbundes die Defizite aus dem laufenden Geschäft der Bäder mit den an die Stadt abgeführten Einnahmen der Stadtwerke verrechnet werden, braucht Geld. Und zwar viel Geld. Das Defizit der Bad-Gesellschaft belief sich 2023 auf fast 4 Millionen Euro, Tendenz steigend. Auch kann die Gesellschaft den von der BGK gewährten Kredit für den Bau des Salinenbades nicht bedienen. Die Crucenia Thermen verursachten 2023 ein Defizit von 1,24 Millionen Euro, das Bäderhaus eines von 666.000 Euro. Dazu kommt das Salinenbad, das mit einem Minus von rund 2 Millionen Euro 2023 die Führung an der Tabelle der Kostenverursacher übernommen hat – so die bislang bekannten Zahlen.

i Die Crucenia Thermen werden in der Stadtpolitik in der Abwägung wichtiger als das Bäderhaus erachtet. Rein baulich sind sie aber auch in schlechterem Zustand und verursachen das größere Minus. Marian Ristow

Abseits aller fachlichen Fragen, so zum Beispiel, wie es eigentlich sein kann, dass ein neues Schwimmbad, das für 20 Millionen Euro gebaut wurde, um die hohen Betriebskosten vom alten Schwimmbad Salinental und dem Hallenbad in der Kilianstraße, 2015 lagen diese für beide Bäder bei 1,4 Millionen Euro, zu senken, nun ein fast doppelt so hohes Defizit verursacht, lässt sich leicht diagnostizieren, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem Komplex Stadtwerke (die Unternehmensgruppe Stadtwerke umfasst auch die Holding BGK, die Bad-Gesellschaft und die DLK, die eigene Dienstleistungs- und Personalgesellschaft) und der Politik nachhaltig gestört ist.

Der lang schwelende Konflikt zwischen den Spitzen der Gesellschaften, BGK- und Stadtwerke-Chef Christoph Nath und Bad-Geschäftsführer Klaus Dieter Dreesbach, und der Stadt hat scheinbar Spuren hinterlassen. Mittlerweile ist man dazu übergangen sich schriftliche Frage- und Antwortkataloge zuzustellen – oder diese gar öffentlich zu verlesen, so wie in der Sitzung des Finanzausschusses am 18. März geschehen. Ein Schauspiel, das auch auf neutrale Beobachter befremdlich wirkte. Scheinbar muss man schriftliche Zeugnisse dessen haben, was man sich so gegenseitig mitteilt.

Munteres Frage- und Antwort-Spielchen

So beantworte die Bäderspitze mehr als 100 Fragen aus der Politik – und: der Gut, der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach mbh, die in direktem Geschäftsverhältnis zur Unternehmensgruppe Stadtwerke steht und zum Beispiel dort ihre Energie einkauft. Allein mehr als 60 Fragen stammen von der Liste Faires Bad Kreuznach. Kleines Beispiel gefällig? „Warum gibt es im Bäderhaus (wie in jeder öffentlichen Sauna in ganz Deutschland) keine Selbstschlussduscharmaturen, um Wasser und Energie zu sparen?“, will die Liste wissen. Die Antwort lautet: „Aufgrund vieler Beschwerden (zum Beispiel beim Haare auswaschen et cetera) wurde auf den Einbau der Selbstschlussarmaturen verzichtet. Die Mitarbeiter des Innendienstes kontrollieren bei ihren Rundgängen, ob die Duschen geschlossen sind.“

Von der einberufenen Sondersitzung der Aufsichtsräte von Stadtwerken, BGK und Bad-Gesellschaft am 3. April als Schicksalssitzung zu sprechen, wäre übertrieben. Schon zu oft hat man geglaubt, es stehe eine Entscheidung bevor. Im Wesentlichen wird sich das Bild zeigen, dass sich inzwischen manifestiert hat: BGK-Chef Nath wird deutlich machen, dass es ohne Geld von der Stadt nicht mehr geht, und Bürgermeister und Aufsichtsratschef Thomas Blechschmidt (CDU) wird erneut erwidern, dass die Stadt eben keines mehr hat.

„ Kann die Stadt sich vorstellen, verbindlich mit den notwendigen Behörden bis Mai 2025 abzustimmen, in 2025 3,5 Mio. Euro für 2026 in die BGK einzubringen?“

BGK-Chef Christoph Nath fragt bei der Stadt an

Das zeigt sich unter anderem auch in der Beantwortung der Frageliste, die die BKG-Spitze wiederum ihrerseits der Kämmerei übermittelt hat. „ Kann die Stadt sich vorstellen, verbindlich mit den notwendigen Behörden bis Mai 2025 abzustimmen, in 2025 3,5 Mio. Euro für 2026 in die BGK einzubringen?“, fragt Christoph Nath. Dieses Geld brauche man für die Testatserstellung für das Jahr 2024. „ Wie bereits mehrfach erwähnt ist die Stadt Bad Kreuznach hierzu aktuell nicht in der Lage. Der ADD müsste dargelegt werden, an welcher Stelle die Stadt die 3,5 Mio. Euro durch Mehreinnahmen oder Wenigerausgaben einspart. Auch unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte mit der ADD ist es auszuschließen, dass unter günstigsten Umständen eine Entscheidung der ADD bis Ende Mai 2025 vorliegt“, heißt es vonseiten der Kämmerei. Die Konsequenz dürfte allen klar sein: Kein Testat, keine wirtschaftliche Solvenz und damit sieht es nach einer Schließung von Bäderhaus und Crucenia Thermen zum 1. Juli aus.

März, 2025: Es fehlt immer noch an politischen Beschlüssen

Wichtig hierbei: Politische Beschlüsse gibt es dafür nicht – immer noch nicht. Es gibt eine von beiden Seiten favorisierte Variante – eben weil es wohl keinen anderen Ausweg gibt. Die Stadt nimmt beide Einrichtungen zurück in ihren Schoß, das Salinenbad, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit weniger Defizit betrieben werden kann, wird direkt von der BGK übernommen. Das Personal von Bad-Gesellschaft und DLK, in toto 44 Festangestellte, gingen dann wohl zur Stadt. Die Bad-Gesellschaft wird abgewickelt.

Vorschläge gibt es aber auch von der BGK: So hat man ins Spiel gebracht, Anteile der Gewobau in die BGK einzulegen, entweder teilweise oder gar komplett. Die Gewinne aus dem Wohnungsbau- und vermietungsgeschäft könnten dann die Bäder finanzieren. Das lehnt die Stadt aber ab. Auch wird deutlich: Der Tourismusbeitrag könnte vor einem Comeback stehen. So oder so: Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Kämmerer Thomas Blechschmidt werden bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nachverhandeln müssen – sonst droht der Bäder-Kahlschlag.

Chinesen wollen Bäderhaus nicht

Thomas Blechschmidt sagt: „Wir hoffen darauf, eine Einrichtung dauerhaft erhalten zu können“ – also entweder Bäderhaus oder Thermen. Sein Fokus liege auf den Thermen, macht er deutlich. In Sachen Bäderhaus sucht man nach wie vor einen Investor. Gespräche, die mit den chinesischen Betreibern des Hotels Fürstenhof stattgefunden haben, sind leider erfolglos geblieben. Das bestätigt Oberbürgermeister Emanuel Letz auf Anfrage unserer Zeitung. Es stehe nun noch ein Gespräch mit Klaus Brandstetter, dem General Managers des Hotels Kurhaus an. Beide Häuser profitieren schließlich von der vorgehaltenen Infrastruktur.