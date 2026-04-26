Glanzzeit im Park neu entfacht Kurpark-Festival feiert die Goldenen Zwanziger Josef Nürnberg 26.04.2026, 15:00 Uhr

i Eine der Höhepunkte des Kulturpark Festivals dürfte Gatsbeat - Show & Party sein. Josef Nürnberg

Im Kurpark kehrt die Glamour-Ära der 1920er zurück: Swing, Varieté und frivole Burlesque verwandeln neun Tage lang Park und Kurhaussaal in eine Zeitreise. Ein facettenreiches Programm weckt Glamour, Knistern und Tanzlust.

Kabarett, Varieté und Musik der Roaring Twenties – sieben Topacts in neun Tagen bietet das Kurpark-Festival, präsentiert vom Veranstaltungsteam Matthias Zimmermann von WRS Event-Engineering und Ludwig Jantzer. Das Veranstaltungsformat orientiert sich bewusst am diesjährigen Kultursommermotto „Die goldenen Zwanziger“ und lässt die großartige Kultur eines ganzen Jahrzehnts im Kurpark und Kurhaussaal wieder lebendig werden.







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