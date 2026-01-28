Diskussion in Bad Münster
Kurmittelhaus: Ortsbeirat spricht sich für Verkauf aus
Der Ortsbeirat Bad Münster am Stein-Ebernburg stimmte am Montagabend dem Grundsatzbeschluss zum Verkauf des Kurmittelhauses zu und empfahl dem Stadtrat ebenfalls, einem Verkauf des historischen Gebäudes zuzustimmen.
Josef Nürnberg

Gibt es beim Kurmittelhaus einen Rückzug des potenziellen Investors vom Rückzug? Der Bad Münsterer Ortsbeirat hat sich für einen Verkauf des Gebäudes ausgesprochen. 

Lesezeit 2 Minuten
Grund für das Umdenken im Ortsbeirat war der Absprung von Investor Jürgen Grossmann, der unter den Bedingungen des Erbbaurechtes nicht bereit war, als Investor das Kurmittelhaus und die benachbarte ...

