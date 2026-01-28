Gibt es beim Kurmittelhaus einen Rückzug des potenziellen Investors vom Rückzug? Der Bad Münsterer Ortsbeirat hat sich für einen Verkauf des Gebäudes ausgesprochen.
Der Ortsbeirat hat sich am Montagabend mit deutlicher Mehrheit für einen Verkauf des historischen Kurmittelhauses ausgesprochen und empfiehlt dem Stadtrat, in der Sitzung an diesem Donnerstag einen entsprechenden Grundsatzbeschluss zu fassen. Grund für das Umdenken im Ortsbeirat war der Absprung von Investor Jürgen Grossmann, der unter den Bedingungen des Erbbaurechtes nicht bereit war, als Investor das Kurmittelhaus und die benachbarte ...