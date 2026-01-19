Kreuznacher OB in der Kritik Kurmittelhaus: Ein Chefsache-Projekt mit Bruchlandung Harald Gebhardt 19.01.2026, 19:30 Uhr

i Eine Summe im zweistelligen Millionenbereich muss in das Kurmittelhaus in Bad Münster am Stein investiert werden, um das denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten. René Nolte

Der Rückzug des Investors für das Bad Münsterer Kurmittelhaus schlägt kommunalpolitisch hohe Wellen: Sowohl CDU-Fraktionschef Manfred Rapp als auch Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (Freie Wähler) kritisieren dabei den OB.

Es war nur eine kurze Info, versteckt unter „Mitteilungen“, die Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) in der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) am 13. Januar für die Ausschussmitglieder hatte. Doch man könnte es auch so formulieren: Er ließ eine politische Bombe platzen.







