Die Politik ist jetzt am Zug
Kurmittelhaus Bad Münster: Verkauf oder Erbbaurecht? 
Das unter Denkmalschutz stehende Kurmittelhaus im Kurpark von Bad Münster am Stein soll gerettet werden.
Harald Gebhardt

Das letzte Wort beim Kurmittelhaus ist noch nicht gesprochen. Oberbürgermeister Emanuel Letz und der Investor Jürgen Grossmann haben jetzt in einer gemeinsamen Erklärung auf die jüngste Berichterstattung reagiert.

I m Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 13. Januar hatte Oberbürgermeister Emanuel Letz kurz mitgeteilt, der Investor für das Kurmittelhaus in Bad Münster am Stein sei „aus privaten Gründen“ abgesprungen. Darauf hatten sowohl Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (Freie Wähler) als auch der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Manfred Rapp, reagiert.

