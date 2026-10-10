97 Wohnungen in Bad Kreuznach Kurinsel-Quartier wird ein 50-Millionen-Projekt Marian Ristow 10.10.2026, 08:00 Uhr

i Marco Mattes, der Kopf der gleichnamigen Mattes Unternehmensgruppe, vor dem Schild der ehemaligen Augusta-Klinik. Im nächsten Jahr geht’s auf der großen Fläche direkt am Naheufer los. Es entstehen 97 Wohnungen. Marian Ristow

Bad Kreuznachs größtes Innenstadt-Bauprojekt seit Jahrzehnten nimmt Gestalt an: Ab 2027 entstehen 97 exklusive Eigentumswohnungen im Herzen der Kurstadt. Warum die Lage einzigartig ist – und wer sich die Luxusimmobilien leisten kann.

Es wird das größte Bauprojekt im Bereich der Bad Kreuznacher Innenstadt seit vielen Jahrzehnten und für neuen Wohnraum im Kurgebiet sorgen. Auf dem Gelände der stillgelegten Augusta-Klinik an der Ecke Kurhausstraße/Dr.-Alfons-Gamp-Straße entstehen 97 neue Eigentumswohnungen.







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