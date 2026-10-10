97 Wohnungen in Bad Kreuznach
Kurinsel-Quartier wird ein 50-Millionen-Projekt
Marco Mattes, der Kopf der gleichnamigen Mattes Unternehmensgruppe, vor dem Schild der ehemaligen Augusta-Klinik. Im nächsten Ja
Marco Mattes, der Kopf der gleichnamigen Mattes Unternehmensgruppe, vor dem Schild der ehemaligen Augusta-Klinik. Im nächsten Jahr geht’s auf der großen Fläche direkt am Naheufer los. Es entstehen 97 Wohnungen.
Marian Ristow

Bad Kreuznachs größtes Innenstadt-Bauprojekt seit Jahrzehnten nimmt Gestalt an: Ab 2027 entstehen 97 exklusive Eigentumswohnungen im Herzen der Kurstadt. Warum die Lage einzigartig ist – und wer sich die Luxusimmobilien leisten kann.

Lesezeit 2 Minuten
Es wird das größte Bauprojekt im Bereich der Bad Kreuznacher Innenstadt seit vielen Jahrzehnten und für neuen Wohnraum im Kurgebiet sorgen. Auf dem Gelände der stillgelegten Augusta-Klinik an der Ecke Kurhausstraße/Dr.-Alfons-Gamp-Straße entstehen 97 neue Eigentumswohnungen.
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