Bad Kreuznachs größtes Innenstadt-Bauprojekt seit Jahrzehnten nimmt Gestalt an: Ab 2027 entstehen 97 exklusive Eigentumswohnungen im Herzen der Kurstadt. Warum die Lage einzigartig ist – und wer sich die Luxusimmobilien leisten kann.
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Es wird das größte Bauprojekt im Bereich der Bad Kreuznacher Innenstadt seit vielen Jahrzehnten und für neuen Wohnraum im Kurgebiet sorgen. Auf dem Gelände der stillgelegten Augusta-Klinik an der Ecke Kurhausstraße/Dr.-Alfons-Gamp-Straße entstehen 97 neue Eigentumswohnungen.