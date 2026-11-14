Neubauprojekt in Bad Kreuznach Kurinsel-Quartier: Wie wird Baustellenverkehr geregelt? Harald Gebhardt 14.11.2026, 13:00 Uhr

i Seit die Citybuslinie „Kurti“ über die Geesebrigg in die Kurhausstraße fährt, hat auch der Duchgangsverkehr dort zugenommen. Demnächst kommt noch der Baustellenverkehr dazu. Lena Reuther

Wie wird eigentlich der Baustellenverkehr für das Großprojekt Kurinsel-Quartier abgewickelt? Ein Konzept dafür gibt es bislang noch nicht.

Im Zuge des Neubauprojektes Kurinsel-Quartier rückt auch die heute schon sehr problematische Verkehrssituation in der Kurhausstraße wieder verstärkt in den Fokus. Auf dem Areal der früheren Augustaklinik sollen 97 Eigentumswohnungen entstehen. Das von den Bauherren in Auftrag gegebene Gutachten kommt zwar zu dem Ergebnis, dass das Bauvorhaben auch hinsichtlich des Verkehrs verträglich ist, doch immer noch ist unklar, wie der Durchgangsverkehr ...







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