Über das 50-Millionen-Euro-Neubauprojekt Kurinsel-Quartier auf dem Bad Kreuznacher Badewörth wurde der Bauausschuss weder informiert noch einbezogen. Die Verärgerung bei Ausschussmitgliedern über dieses Vorgehen der Bauverwaltung ist groß.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist eines der größten Bauvorhaben der jüngsten Zeit in Bad Kreuznach: In der Kurhausstraße auf dem Badewörth entsteht auf dem Areal der früheren Augusta-Klinik das Kurinsel-Quartier mit insgesamt 97 hochpreisigen Eigentumswohnungen. Die Unternehmer Marco Mattes von der Mattes-Unternehmensgruppe und Stefan Pallesch wollen dort insgesamt 50 Millionen Euro investieren.