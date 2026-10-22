Ärger über Kreuznacher Bauamt
Kurinsel-Quartier: Ausschuss fühlt sich übergangen
Die Baugenehmigung für das Kurinsel-Quartier ist erteilt, die Vermarktung läuft. Doch dass der Bauausschuss im Vorfeld darüber n
Die Baugenehmigung für das Kurinsel-Quartier ist erteilt, die Vermarktung läuft. Doch dass der Bauausschuss im Vorfeld darüber nicht informiert worden war, sorgt für Ärger.
Harald Gebhardt

Über das 50-Millionen-Euro-Neubauprojekt Kurinsel-Quartier auf dem Bad Kreuznacher Badewörth wurde der Bauausschuss weder informiert noch einbezogen. Die Verärgerung bei Ausschussmitgliedern über dieses Vorgehen der Bauverwaltung ist groß. 

Lesezeit 3 Minuten
Es ist eines der größten Bauvorhaben der jüngsten Zeit in Bad Kreuznach: In der Kurhausstraße auf dem Badewörth entsteht auf dem Areal der früheren Augusta-Klinik das Kurinsel-Quartier mit insgesamt 97 hochpreisigen Eigentumswohnungen. Die Unternehmer Marco Mattes von der Mattes-Unternehmensgruppe und Stefan Pallesch wollen dort insgesamt 50 Millionen Euro investieren.
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