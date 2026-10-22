Ärger über Kreuznacher Bauamt Kurinsel-Quartier: Ausschuss fühlt sich übergangen Harald Gebhardt 22.10.2026, 16:20 Uhr

i Die Baugenehmigung für das Kurinsel-Quartier ist erteilt, die Vermarktung läuft. Doch dass der Bauausschuss im Vorfeld darüber nicht informiert worden war, sorgt für Ärger. Harald Gebhardt

Über das 50-Millionen-Euro-Neubauprojekt Kurinsel-Quartier auf dem Bad Kreuznacher Badewörth wurde der Bauausschuss weder informiert noch einbezogen. Die Verärgerung bei Ausschussmitgliedern über dieses Vorgehen der Bauverwaltung ist groß.

Es ist eines der größten Bauvorhaben der jüngsten Zeit in Bad Kreuznach: In der Kurhausstraße auf dem Badewörth entsteht auf dem Areal der früheren Augusta-Klinik das Kurinsel-Quartier mit insgesamt 97 hochpreisigen Eigentumswohnungen. Die Unternehmer Marco Mattes von der Mattes-Unternehmensgruppe und Stefan Pallesch wollen dort insgesamt 50 Millionen Euro investieren.







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