Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Kurhaus und Co: Dichter Nebel im Kreuznacher Kurviertel 18.10.2025, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Personelle Umbrüche, unklare Machtverhältnisse und ein Haus voller Geheimnisse: Im Bad Kreuznacher Kurviertel zieht Nebel auf. Was steckt wirklich hinter den Kulissen?

Nein, an der Nahe kommt wahrlich keine Langeweile auf. Der Gemengelage verschaffen auch die Herbstferien kaum Ruhe. Ein entsetzliches Verbrechen, gravierende personelle Veränderungen in der Bad Kreuznacher Hotellandschaft und die bevorstehende Wahl des städtischen Beigeordneten, die überaus spannend werden dürfte, sorgen mit Sicherheit für Gesprächsstoff.







