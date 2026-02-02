Männer nun doch verurteilt Kupfer im Wert von 25.000 Euro im Kirner Land gestohlen Christine Jäckel 02.02.2026, 21:00 Uhr

i Kupfer steckt in vielen Anwendungen in unserem Alltag und das Edelmetall ist auch in seinen Legierungen begehrt. Bei einem Einbruch in einen Betrieb im Kirner Land verschwand im Sommer 2022 Kupferwerkstoff im Wert von etwa 25.000 Euro. Christine Jäckel

Ein Freispruch ist vom Tisch: Nach neuen Beweisen verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach zwei Männer wegen eines spektakulären Kupferdiebstahls. Doch die Beschuldigten schweigen weiter – und ein Gutachten brachte die Wende.

In zweiter Instanz verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach zwei 50 und 24 Jahre alte Angeklagte aus dem Kreis Südliche Weinstraße, weil sie im Juli 2022 zweimal in einen Metallbetrieb im Kirner Land eingebrochen waren. Damit sind der Freispruch, den der 50-Jährige, und der Teilfreispruch, den der 24-Jährige im ersten Verfahren vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach erzielten, zumindest vorläufig vom Tisch.







