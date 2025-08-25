Der fünfte Familientag bei Simona zog am vergangenen Samstag 1700 Gäste nach Kirn. Und es gab nicht nur lecker Essen und Information, sondern viel Spaß – zum Beispiel im extra gebuchten Autoscooter...

Leichte Bewölkung, angenehme 22 Grad und eine bestens gelaunte Festgesellschaft: Unter idealen Bedingungen feierte die Simona AG am Samstag ihren fünften Familientag. Mehr als 1700 Mitarbeitende aus Deutschland und der Schweiz, ihre Familienangehörigen sowie Pensionäre folgten der Einladung nach Kirn und erlebten ein buntes Programm.

i Blick von oben auf die Simona-Partymeile zum Familientag. Sebastian Schmitt

Die Idee des Familientags: Simonianer zeigen ihren Angehörigen den Arbeitsplatz und feiern zugleich abseits des Berufsalltags. Dass dieses Konzept funktioniert, zeigte sich erneut in der großen Resonanz. Schon früh am Vormittag füllte sich das Festzelt auf dem Parkplatz Mauergasse, wo der Kirner Musikverein, Foodtrucks, Weinstand, Kaffeemobil und Kirner-Bierwagen für Stimmung sorgten.

i Am Eingang des Festgeländes empfing die Simona-Führung die Gäste. Sebastian Schmitt

Highlight war der große Autoscooter – ein lang gehegter Wunsch vieler Mitarbeitender. Dazu kamen Entenangeln, Hüpfburgen, Kinderschminken und ein XXL-Kickerturnier mit attraktiven Preisen. Alle Angebote sowie Speisen und Getränke waren für die Gäste kostenfrei. Ein Info-Stand von „Business Biene“ zeigte die Bedeutung der Insekten für das Ökosystem. Passend dazu stellte Simona in Kirn fünf Bienenvölker mit rund 200.000 Bienen auf, die künftig die Bestäubung verbessern und Honig liefern sollen.

i Großes Interesse herrschte bei den Werksführungen: Besucher erhielten spannende Einblicke in Produktion, Logistik sowie die modernisierte Zentral- und Ausbildungswerkstatt. Sebastian Schmitt

Shuttle-Busse führten die Besucher ins Werk II und ins Hauptlager, wo Führungen durch Produktion, Zentral- und Ausbildungswerkstatt sowie das Logistikzentrum stattfanden. Großen Anklang fand auch die Besichtigung des neuen Foyers und Treppenhauses im Verwaltungsgebäude.

i Mitarbeiter Matthias Vier freute sich mit seiner Familie über den gelungenen Tag. Sebastian Schmitt

Vorstandssprecher Matthias Schönberg unterstrich die Bedeutung des Tages: „Unser Motto ‚A company like a friend‘ ist kein leeres Versprechen, sondern wird durch den heutigen Tag sichtbar gelebt.“ Personalchefin Dr. Kirsten Discher zeichnete den fünften Jahrgang des „Simona Leadership Circle“ aus – ein internationales Programm, das Mitarbeitende auf Führungsaufgaben vorbereitet.

i Jeder Besucher erhielt kleine Präsente, natürlich in der Firmemfarbe. Sebastian Schmitt

Ein Schwerpunkt war die Vorstellung der modernisierten Instandhaltung und Ausbildungswerkstatt. Dort arbeitet künftig Elektrotechnik Hand in Hand mit Mechanik. Drei Service-Units („Operative“, „Solutions“ und „Support Prozesse“) gewährleisten schnelle Reaktionen, Projektarbeit und nachhaltige Wartung. Besonders die neu gestaltete Ausbildungswerkstatt gilt als Aushängeschild für die Nachwuchsgewinnung: modern, praxisnah und großzügig konzipiert, soll sie junge Menschen für technische Berufe in der Kunststoffverarbeitung begeistern.

i Die Simona-Couch, auf denen sich alle Besucher Erinnerungsfotos ausdrucken lassen konnten, war ebenfalls extrem beliebt. Sebastian Schmitt

Für die Organisation zeichnete Eventmanagerin Sina Stallmann („EventSiSta“) verantwortlich. Die 36-Jährige aus dem Nahetal ist seit Mai 2025 selbstständig. „Es hat riesigen Spaß gemacht, dieses Fest mit Simona umzusetzen. Alle waren mit Herzblut dabei – und es ist toll, regionale Partner wie die Kirner Brettpiraten oder Foodtrucks einbinden zu können“, berichtet Stallmann. Gelobt wurden zudem die Zusammenarbeit mit dem Schaustellerverband und Funtime Events sowie mit Simon Land – SL Veranstaltungstechnik, dessen Team die technische Umsetzung übernahm.