Kunst und Politik gehen in Auen Hand in Hand

Am Wochenende wurde Auen zum Zentrum für Musik, Kunst und gesellschaftlichen Austausch. Beim Festival „Auf Anfang! Musik, Kunst & Solidarität“ kamen Hunderte Menschen aus der Region und darüber hinaus zusammen, um gemeinsam zu feiern, zu diskutieren und sich inspirieren zu lassen. Zum fünften Mal richtete die Initiative für Freizeit und Musikkultur (IFM) das Festival aus. Was als kulturelles Experiment begann, ist inzwischen zu einem festen Bestandteil der Region und des Kultursommers in Rheinland-Pfalz geworden.

Das musikalische Programm war breit gefächert. Über 20 Acts spielten auf zwei Bühnen und sorgten für ein vielfältiges Klangbild über Indie, Punk, Funk, Hip-Hop, Electro bis hin zu Blues. Mit dabei waren unter anderem das Knarf Rellöm Arkestra aus Hamburg, Chaoze One & Venti Band aus Mannheim, Paulinko aus Düsseldorf, Lukja aus Gent und David Julian Kirchner (Mannheim). Auch regionale Künstler:innen wie Grab My Pi (Mainz/Bingen), Gerhard Engbarth (Bad Sobernheim) oder Cat Called Molly (Idar-Oberstein) begeisterten das Publikum. Die Besucher waren genauso unterschiedlich wie die Musik: Familien, Jugendliche, ältere Menschen, Clubfans und Neugierige aus der Region. Der Festivalplatz wurde zu einem Ort, an dem sich Generationen und Lebenswelten begegneten. Trotz zwischenzeitlicher Regenschauer herrschte das ganze Wochenende beste Stimmung – viele Besucher fanden sich einfach mit Regenschirm vor den Bühnen ein.

i Das IFM-Team und Helfer am ersten Aufbautag. IFM Foto Norman Schäfer

Als Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz unter dem diesjährigen Motto „Forever Young“ stellte das Festival neben der Musik besonders gesellschaftliche Fragen in den Mittelpunkt. In der Plakatausstellung „Mut zur Wut“ setzten sich Künstler und Künstlerinnen kritisch mit politischen Themen auseinander. Eine Installation zur fiktiven Zukunftschronik „2044“ zeigte eine Welt, die durch Klimakrise und sozialen Zerfall geprägt ist. Die Ausstellung „Fakten gegen Klima-Fakes“ stellte wissenschaftlich fundierte Informationen populistischen Mythen gegenüber. Auf den Bühnen gab es zwischen den Bands Redebeiträge, die zum Nachdenken und Austauschen anregten.

Auch persönliche Begegnungen mit Engagierten spielten eine große Rolle. Die Bundesvorsitzende von Teachers for Future, Nora Oehmichen, sprach mit Besuchern und Besucherinnen ebenso wie Christopher Vogel vom Mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus aus Hessen. Initiativen wie die Omas gegen Rechts Idar-Oberstein, Aktiv für Flüchtlinge Bad Kreuznach oder Sarah Seenotrettung waren mit Informationsständen präsent. Wer wollte, konnte ins Gespräch kommen, zuhören, mitdiskutieren oder sich einfach informieren. Das Festival schuf Raum für Austausch – ohne Hürden, auf Augenhöhe und für alle Altersgruppen.

i Beste Stimmung bei "Auf Anfang!" Tjorven Lamb

Für das Gelingen sorgte auch in diesem Jahr ein engagiertes Team aus über 40 freiwilligen Helfern und Helferinnen. Schon Tage vor dem Festival arbeiteten sie am Aufbau, sorgten für Wasser, Strom, Zäune, Deko und Atmosphäre. Viele waren Teil der Region oder der IFM-Community, die mittlerweile über 80 Mitglieder aus ganz Deutschland zählt. Norman Schäfer, Vorsitzender der IFM, stammt selbst aus Auen und lebt heute in Mannheim. Er bringt Impulse aus der Stadt mit, ohne den ländlichen Raum aus dem Blick zu verlieren. Die Idee: Kultur soll nicht nur in die Region gebracht, sondern gemeinsam mit ihr gestaltet werden.

Das zeigte sich auch im solidarischen Zugang zum Festival. Die Ortseinwohner hatten freien Eintritt, Jugendliche zahlten ermäßigt, Kinder bis 14 Jahren kamen kostenlos aufs Gelände. Für Menschen mit geringem Einkommen standen über die Kulturloge Mittlere Nahe kostenfreie Tickets zur Verfügung. Die Preise für Tagestickets und Camping blieben bewusst niedrig.

i Christopher Vogel (Mobiles Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus) stellte sich nach seinem Vortrag den Fragen des Publikums. Tjorven Lamb

Möglich wurde das Festival durch ein breites Netzwerk aus Unterstützern. Zu den Hauptförderern gehörten der Kultursommer Rheinland-Pfalz, die Landeszentrale für politische Bildung, Schneider Bau und die Wolfgang und Anita Bürkle Stiftung. Auch regionale Partner wie die Kirner Privatbrauerei, die Denkmalz-Kapellenbrauerei oder lokale Handwerksbetriebe leisteten ihren Beitrag.

Unterm Strich war das „Auf Anfang!“-Festival 2025 mehr als ein kultureller Höhepunkt – es war ein Statement. Dafür, dass es im ländlichen Raum Orte geben kann, die Haltung zeigen, Menschen verbinden und dabei nicht belehren, sondern begeistern. Dass Kunst und Politik Hand in Hand gehen können. Dass Miteinander Menschen weiter bringt als ein Gegeneinander. Und dass ein Anfang manchmal aus einer kleinen Idee entsteht, die groß werden kann.