In der Coronazeit drängte sich das Publikum zum Mini-Wagner-Festival in den Garten von Familie Vinke in Hargesheim. Jetzt stehen für die Sänger die Zeichen auf Aufbruch, und die große Oper gibt ihre letzte Vorstellung im Freien.

Ein italienischer Abend und ein Abend mit Musik der deutschen Romantik: Das ist das Goodbye-Programm für das Sommerklassikfestival im Vinke-Garten in der Mozartstraße 19 in Hargesheim. Denn die beiden Konzerte am Freitag, 8. August und Sonntag, 10. August, jeweils um 19 Uhr, sind mit ziemlicher Sicherheit die letzte Episode des kleinen, aber feinen Wagner-Open-Airs von Sabine und Stefan Vinke in ihrem Hausgarten.

Das Rheingold im Aufstellpool

Das Sängerehepaar will ein neues Kapitel aufschlagen und dazu gehört, dass sie sich von ihrem Hargesheimer Domizil trennen werden. In Zeiten der Pandemie starteten sie das Gartenfestival, um den Musikfreunden einen Ausgleich für Bayreuth zu bieten, und hatten guten Zulauf. Bei der Premiere verwandelte sich das Gesang- und Klangstudio Mozart 19 in ein mit Technik vollgestopftes Fernsehstudio: Klassik Radio zeichnete die Aufführung im Garten auf, und das Publikum konnte weltweit die Mini-Festspiele auf dem grünen Hügel von Hargesheim verfolgen.

Inzwischen findet das große Musiktheater wieder allerorten statt, zudem hat sich die Lebenssituation des Sängerehepaars verändert. Die Kinder sind flügge, das Haus zu groß und die beruflichen Tätigkeiten im Wandel. Deshalb steht eine Ortsveränderung an. Aber zuerst wird am Wochenende noch einmal der Vinke-Garten Treffpunkt für Klassikfreunde sein. Der Freitag steht unter der Überschrift „Arienzauber – Herz, Schmerz und hohe Töne“ und wird von Stefan Vinke (Tenor), Sabine Vinke (Sopran) und Christoph Wendel (Bariton) gestaltet. Im Programm haben die Sänger die großen Namen der italienischen Oper mit Verdi, Puccini und Giordano. Dabei darf Mozart nicht fehlen, der einige der schönsten italienischen Opern geschrieben hat. Am Klavier begleitet Larissa Kurmatschewa die Sänger.

Finale für das „Mini-Bayreuth“

„Sturm der Seele – Musik der deutschen Romantik“ – unter diesem Motto steht der Sonntagabend im Vinke-Garten. Die Sängerin Heike Wessels und der Pianist Rainer Armbrust sind den treuen Hargesheimer Wagnerfans bekannt. Sie präsentieren mit Sabine und Stefan Vinke eine Auswahl mit Werken von Richard Wagner und weiteren Romantikern wie Lortzing und Weber. Zum Abschluss des Mini-Bayreuths gibt es noch eine Premiere: Erstmals wird im Vinke-Garten eine Szene aus Parsifal aufgeführt, Kundrys Duett mit dem Ritter. Das Musiktheaterereignis am Gräfenbach wird unterstützt von der Volksbank Rhein Nahe Hunsrück und der Bürkle-Stiftung und abgerundet durch das gesellige Beisammensein danach mit guten Tropfen von Nahereben.