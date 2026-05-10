Am Mahnmal in Bretzenheim prallten am Gedenktag unterschiedliche Positionen aufeinander. Junge Stimmen setzten auf Erinnerung statt Verherrlichung, Gegenproteste und Polizeipräsenz prägten die angespannte Szenerie.
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Zu Kundgebungen in Gedenken an die Kapitulation und das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945 versammelten sich am Samstag am „Feld des Jammers“ bei Bretzenheim die Gruppierungen Bündnis „Kreuznach für Vielfalt“, der antifaschistische Treff und die NPD-Nachfolgegruppierung „Heimat“.