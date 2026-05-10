Gegen Hetze am Mahnmal
Kundgebungen gegen Hass am Gedenktag in Bretzenheim
Gianluca Giongo am Rednerpult am Feld des Jammers. Er ist Jugendreferent der Kirche und Koordinator des Bündnisses "Kreuznach fü
Gianluca Giongo am Rednerpult am Feld des Jammers. Er ist Jugendreferent der Kirche und Koordinator des Bündnisses "Kreuznach für Vielfalt"
Seibert Armin

Am Mahnmal in Bretzenheim prallten am Gedenktag unterschiedliche Positionen aufeinander. Junge Stimmen setzten auf Erinnerung statt Verherrlichung, Gegenproteste und Polizeipräsenz prägten die angespannte Szenerie.

Lesezeit 2 Minuten
Zu Kundgebungen in Gedenken an die Kapitulation und das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945 versammelten sich am Samstag am „Feld des Jammers“ bei Bretzenheim die Gruppierungen Bündnis „Kreuznach für Vielfalt“, der antifaschistische Treff und die NPD-Nachfolgegruppierung „Heimat“.

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