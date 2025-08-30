Der Kultursommer im Landkreis Kusel steht dieses Jahr unter dem Motto „Forever Young“. Und genau das bringt Kirchenmusiker Roland Lißmann auf ganz besondere Weise zum Klingen. Für ihn war das Thema zunächst eine harte Nuss, doch dann fand er eine Verbindung, die tiefer geht als erwartet. Die berühmte Carmina Burana von Carl Orff bekommt ein frisches Gewand und trifft auf die klassische Band Spark, die für ihre moderne Interpretation von Bach, Mozart und Co. bekannt ist. Das Ergebnis ist ein musikalisches Projekt, das Generationen zusammenbringt und Klassik mit Gegenwart verschmelzen lässt. Die Aufführungen finden am 26. September in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel, am 27. auf dem Minitec-Gelände in Schönenberg-Kübelberg und am 28. im Stadttheater Idar-Oberstein statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, nur am Sonntag startet das Konzert bereits um 18 Uhr.

Rund 80 Mitwirkende stehen auf der Bühne, darunter die Kantorei des Kirchenkreises Obere Nahe, der Kinderchor des Paul-Schneider-Gymnasiums Meisenheim und die Abteispatzen aus Offenbach-Hundheim. Als Solisten treten Isabella Gantner, Thomas Gropper, Stephan Schlögl und Tobias Lusser auf, begleitet von einem Klavierduo und einem Percussionensemble. Besonders schön ist, dass die Premiere auf den Geburtstag von Fritz Wunderlich fällt, der an diesem Tag 95 Jahre alt geworden wäre. Lißmann sieht in ihm ein Vorbild für viele junge Sänger und damit ein Sinnbild für das Motto „Forever Young“. Ergänzt wird das Programm durch zwei Workshops am 20. und 21. September, bei denen es um elementare Musikerziehung und inklusiven Tanz geht.

Die Musikschule Musikantenland und die Kreisvolkshochschule laden dazu ein, mitzumachen und Musik nicht nur zu hören, sondern zu erleben. Wer also Lust hat auf ein außergewöhnliches Konzert, das Klassik neu denkt und dabei den Bogen von Vergangenheit zur Gegenwart spannt, sollte sich diese Termine vormerken.