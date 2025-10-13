Ehrenamtliche Kunstoffensive Kulturinitiative Hargesheim startet mit Wein und Humor 13.10.2025, 16:00 Uhr

i Alt-Ortsbürgermeister Werner Schwan und Vorsitzender Christoph Pätzer (von links) stellten das Programm der neuen Kulturinitiative im Verkehrsverein vor. Christine Jäckel

Dorffest, Weihnachtsmarkt, Skatturniere, Partnerschafts- und Landespflege sowie Reisen – der Verkehrsverein Hargesheim ist in fast 40 Jahren auf vielen Gebieten erfahren. Jetzt startet eine von Mitgliedern getragene neue Initiative.

Das Dorfleben wird bunter: Mit Kunst und Kultur für alle Altersklassen will der Verkehrsverein das Jahresprogramm in Hargesheim bereichern. Die Idee für die neue Initiative entstand, wie könnte es anders sein, bei Ausübung einer sehr alten Spielkultur, bei einer Runde Skat.







