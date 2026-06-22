Kultur im Marumpark kommt bei Besuchern gut an

Eine bunte Mischung aus Musik, Kleinkunst und Artistik erwartete die Sobernheimer beim Programm der Initiative für Freizeit und Musikkultur im Marumpark. Mit Decken und mitgebrachtem Essen machten es sich die Besucher bequem und genossen.

Letztlich steht nicht die Show im Vordergrund. „Kultur soll verbinden und keine Hürde darstellen!“, wirbt die Initiative für Freizeit und Musikkultur (IFM) bei ihrer Einladung zu „Musik und Kleinkunst im Marumpark“. Man bat die Gäste

Essen, Liegedecken, Camping-Tisch, Geschichten oder Perspektiven mitzubringen, um dann gemeinsam die Performance der Künstler zu genießen.