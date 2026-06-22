Bad Sobernheim genießt
Kultur im Marumpark kommt bei Besuchern gut an
Mit dem länger werdenden Schatten zog das Publikum dem Geschehen vor und auf der Bühne näher, hier ist es Manuel Sattler mit ein
Mit dem länger werdenden Schatten zog das Publikum dem Geschehen vor und auf der Bühne näher, hier ist es Manuel Sattler mit einem eigenen Liebeslied.
Wilhelm Meyer

Eine bunte Mischung aus Musik, Kleinkunst und Artistik erwartete die Sobernheimer beim Programm der Initiative für Freizeit und Musikkultur im Marumpark. Mit Decken und mitgebrachtem Essen machten es sich die Besucher bequem und genossen.

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Letztlich steht nicht die Show im Vordergrund. „Kultur soll verbinden und keine Hürde darstellen!“, wirbt die Initiative für Freizeit und Musikkultur (IFM) bei ihrer Einladung zu „Musik und Kleinkunst im Marumpark“. Man bat die Gäste Essen, Liegedecken, Camping-Tisch, Geschichten oder Perspektiven mitzubringen, um dann gemeinsam die Performance der Künstler zu genießen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

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