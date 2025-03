Rund 20 Jahre lang war „Karins Bistro“ ein beliebter Treffpunkt. Nachdem die Inhaber ihre Kultkneipe geschlossen haben, wird nun an gleicher Stätte mit dem „Genussbistro“ ein neues gastronomisches Kapitel aufgeschlagen. Yavuz Yildiz möchte unter dem Leitspruch „Cafe`, Kneipe, gutbürgerliche Küche“ insbesondere im kulinarischen Bereich mit gängigen Speisen zu erschwinglichen Preisen punkten.

Yildiz, der seit 15 Jahren in der Kurstadt lebt, kann auf eine lange, gastronomische Erfahrung zurückgreifen. In den vergangenen Jahren führte er ein Restaurant mit mediterraner Küche im hessischen Bad Homburg. „Jahrelang bin ich jeden Tag hin und her gefahren, und das wurde mir einfach zu viel“, meint der 33-Jährige, der sein Lokal verkauft, nun am Kornmarkt eine ansprechende Alternative gefunden hat und in seinem Genussbistro vielfältige Speisen anbieten möchte. Im Innenraum des Lokals finden 36 Gäste Platz. Dazu kommen bis zu 60 Plätze im 40 Quadratmeter großen Außenbereich auf dem Kornmarkt, wo die Besucher bei schönem Wetter die Sonne genießen können.

Eine völlig neue Optik

Von den Vorbesitzern übernommen hat Yildiz die charakteristische, große Theke. Ansonsten präsentiert sich die Optik des Bistros mit den rot gepolsterten Holzstühlen völlig neu. Besonders stolz ist der Gastronom auf seine erheblich erweiterte „Zauberküche“, wo er mit neuem Ofen, einem Grill und einer Fritteuse die verschiedensten Gerichte zubereiten kann. Auf der Speisekarte stehen Salate, wie etwa mit Camenbert oder Räucherlachs und Kartoffelrösti. Ebenso Maultaschen sowie Schupfnudeln mit Speck und Möhren. Verschiedene Schnitzelvariationen, Hähnchenbrustfilet vom Grill, Leberkäse, Rinderroulade oder Schweinebäckchen mit Kartoffelknödel und Rotkraut lassen keine kulinarischen Wünsche offen. Angeboten werden Fischgerichte sowie große Hamburger. Zu den Spezialitäten des Hauses gehören eine „Ouef Benedikt“, eine Eierspeise mit Speck und Sauce Hollandaise und ein anatolisches „Shakshuka“, ein Tomateneintopf mit Spiegelei.

Angebot soll alle Altersgruppen ansprechen

Auch gut frühstücken Art könnten Besucher in seinem Bistro, meint Yildiz, der mit seinen Angeboten jede Altersgruppe ansprechen möchte. „Auch Jugendliche mögen Rinderrouladen“, weiß der Gastronom. Seine Preise habe er bewusst zivil gehalten. Ein deftiges, englisches Frühstück etwa für 9,90 Euro sei von der Menge her wie ein Mittagessen. „Schon zum Preis von 5,50 Euro kann man bei mir satt werden“, betont Yildiz. Wie mit der „Mesopotamischen Suppe“, eine tomatisierte Weizensuppe mit Kichererbsen. „Die gibt es nur bei mir“, betont der Gastronom stolz, der flexibel auf die Wünsche seiner Gäste reagiert. „Wenn jemand vegan essen möchte, dann koche ich ihm auch ein veganes Essen“, versichert Yildiz. Seine Gäste sollen bei ihm vor allem genießen, betont der Gastronom, der daher neben den üblichen Getränken auch edle Weine eines regionalen Winzers anbietet.

Täglich von 9 bis 23 Uhr hat das Genussbistro geöffnet und bietet bis 21 Uhr warme Küche an.