Von Donnerstag bis Sonntag bietet das Heimbacher Brunnenfest in Meisenheim viel Musik, ob live oder vom Band, dazu gibt es natürlich Spaß und Unterhaltung sowie Speis und Trank. Was allerdings wegen der Hitze ausfällt: die Kindertanzshow am Sonntag.

Die Vorbereitungen für das Heimbacher Brunnenfest laufen auf Hochtouren. Los geht's schon am morgigen Donnerstag, 16 Uhr, auf dem Festplatz und um 19 Uhr am Heimbach-Brunnen. Ab 20 Uhr steht eine „Palme-Revival-Party“ mit DJ Strong in Erinnerung an die ehemalige Diskothek „Palm Beach“ in Meisenheim auf dem Programm. Auch sorgt dieses Jahr neben Autoscooter, Babyflieger und Kinderkarussell erstmals wieder ein Breakdance für Spannung und Nervenkitzel.

Magic-Band spielt am Freitagabend

Der Heimbach-Freitag beginnt um 16 Uhr auf dem Festplatz, ab 21 Uhr rockt die Partyband „Magic“ die Bühne bis zur späteren 80er-Jahre-Party mit DJ. Am Samstag öffnen die Fahrgeschäfte bereits um 14 Uhr. Ab 19.30 Uhr wird Livemusik mit der Band „Road to Amsterdam“ geboten. Anschließend ist ab 21.30 Uhr eine Mallorca-Party mit den Nahe-DJs und Liveact mit dem Partysänger Yannik Kreer angesagt. Das Meisenheimer Landhotel am Wasserrad bietet verschiedene Speisen auf dem Festplatz an. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied ist wie seit Jahren mit dem Weinstand des Weingutes Barth vertreten.

Familientag mit Schminken, Seifenblasen und Karussell

Ein großer Familientag mit Kinderschminken, der Seifenblasenkünstlerin Ivy Bubbels und Fotoshooting mit Stitch & Co. und mehr erwartet die kleinen Besucher am Sonntag, 6. Juli, ab 13 Uhr, auf dem Festplatz im Heimbachtal. Die Fahrgeschäfte sind dann ebenfalls geöffnet. Der Festausschuss der Stadt, der in Kooperation mit dem Veranstalter Justin Braun das Traditionsfest organisiert und dabei besonders auch die Jugend und die Jüngsten im Blick hat, sagt die für 17 Uhr angekündigte Kinder-Tanzshow aufgrund der heißen Temperaturen und mit Rücksicht auf die Gesundheit der kleinen Tänzer ab. Ab 18 Uhr spielt die Partyband „Hoselatz“ zum Dämmerschoppen auf, bevor gegen 21.45 Uhr ein großes Abschlussfeuerwerk gezündet wird.

In Anlehnung an das Fest lädt das Gasthaus zur Stadtmauer am Klenkertor zum Frühschoppen am Sonntag, ab 11 Uhr, mit dem Musikverein Rehborn und am Montag, ab 10 Uhr, mit dem Sänger Mario Schöffel ein.