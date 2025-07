Bewährtes Konzept an der Pauluskirche: Die „Street Food Experience“ lockt mit 25 Essens- und Getränkeständen. In diesem Jahr gibt es erstmals eine Cocktail-Lounge.

„Meine Stadt Bad Kreuznach“ lädt am Wochenende vom 11. bis 13. Juli zur 9. „Street Food Experience“ an die Meile der kulinarischen Vielfalt entlang der Kurhausstraße neben der Pauluskirche ein. Hier unter den Schatten spendenden Bäumen öffnet Andreas Schnorrenberger wieder sein Paradies für Genießer. Die „Street Food Experience“ bietet an 25 ausgewählten Food- und Getränkestände internationale Spezialitäten, kreative Imbissideen und hochwertige Getränke an. „Ob Genießer, Familien, Freunde oder Neugierige – bei diesem Event kommt jeder auf seine Kosten“, verspicht Schnorrenberger.

Auch an einem Versprechen, dass er schon bei der Premiere der „Street Food Experience“ gegeben hat, hält er weiter fest: Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. In diesem Jahr dürfen sich Besucher auch auf marokkanische, kulumbianische, brasilianische und mexikanische Küche freuen. Auch Freunde von Pommes kommen wieder voll auf ihre Kosten, bietet die Veranstaltung doch Pommes in allen Variationen. In diesem Jahr ist das Angebot etwas Burger-lastig, gibt Schnorrenberger zu. Wobei das durch den Variantenreichtum in Sachen Burger kein Manko sein dürfte.

Neu ist eine 100 Quadratmeter große Cocktail-Lounge die man über den roten Teppich erreicht. „Die sommerlichen Drinks und das entspannte Ambiente werden garantiert für Urlaubsfeeling am Naheufer sorgen“, ist der Veranstalter überzeugt. Ergänzt wird das Angebot durch erlesene Weine regionaler Winzer wie Paul Anheuser und Georg Seitz sowie eine große Auswahl an coolen Getränken.

Die Veranstaltung startet am Freitag um 12 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Geöffnet hat das kulinarische Paradies Freitag und Samstag bis 24 Uhr und am Sonntag bis 19 Uhr.