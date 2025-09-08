Auf dem Bad Sobernheimer Marktplatz fand am vergangenen Wochenende das Fest der Vereine statt. Von Tapas, Crêpes bis zur Bratwurst gab es einiges zum Probieren.

Als kulinarisches Fest der Vereine hat das Bad Sobernheimer Innenstadtfest seinen besonderen Ruf. Wer für Küchendüfte empfänglich und mit offenen Augen am Wochenende über den Marktplatz schlenderte, fand das bestätigt. „Geselligkeit, Musik und Genuss“, heißt es, stehen im Mittelpunkt, wenn die Sobernheimer Vereine auftischen, was sich bei ihnen bewährt hat und was die Besucher von ihnen erwarten. Und viele Gäste des Innenstadtfestes wissen auch genau, wonach ihnen der Sinn steht.

Doch hinter der leichten Geselligkeit steht selbstverständlich jede Menge ehrenamtliche Arbeit. Auch dafür konnte sich Bürgermeister Roland Ruegenberg beim Fassanstich, der übrigens bestens gelang, bei seinen Vereinen bedanken. Ein Riesenlob auch von Ully Mathias, Leiterin des städtischen Veranstaltungsmanagements.

i Ein Innenstadtfest ohne die Musiker und Musikerinnen der Bad Sobernheimer Stadtkapelle: undenkbar! Wilhelm Meyer

Ein echter Klassiker sind etwa die Crêpes des Freundeskreises Partnerschaft Bad Sobernheim-Louvres, die etwa mit französischen Weinen kredenzt wurden. Nicht minder klassisch ist, was das HSV-Tapas-Team zu bieten hat. Schon das Aussprechen der Bestellung der Soßen, Aioli oder Mojo Rojo hat Poetisches. Wo will man da enden? Wer Fisch schätzt, war bei der Herzsportgruppe des Olympischen Sportclubs (OSC) bestens aufgehoben.

Beim Turnverein 1867 wurde Bratwurst zum Weizenbier gereicht, Spießbraten und Rinds- und Bratwurst gab es beim FC Bad Sobernheim 2015 und der Tennisclub Rot-Weiß brachte neben Wild-Burger ebenfalls die Wild-Bratwurst auf den Tisch. Am Sonntag gab es auch Matjes mit Kartoffeln. Stimmig zum Kölsch gab es beim Förderverein Rosenmontagszug warme Frikadellen im Brötchen und neben Kaffee und Kuchen bot die DLRG Ortsgruppe Flammkuchen und Chicken-Nuggets. Wer hätte all das probieren können? Immerhin hat ein Wochenende dafür ja zwei Tage.

i Gäste aus der Partnerstadt Louvres (von links): Catherine Guilbert, Alain Pigeon und Robert Moreau waren - in Begleitung von Birgit Pfeffer (2. von links) vom Freundeskreis Louvres - extra zum Fest aus Frankreich angereist. Alain Stirnemann (2. von rechts) aus Metz hatte sich ihnen angeschlossen Wilhelm Meyer

Das Wetter, wussten alte Hasen zu berichten, sei zu den Vereinen immer freundlich gewesen. Einmal allerdings, erinnerte Jörg Maschtowski, habe man Glühwein kredenzen müssen, damals im Marumpark, als der Markt neu gemacht worden sei.

Aber es haben nicht allein Gaumen und Magen ihre Freude. Die Kinder wussten gleich, wo es hingeht. Auf dem Denkmalplatz machten die Evangelische Freie Gemeinde Leinenborn und der IB Südwest/Jugendhaus von Basteln, Hüpfburg bis zur Messgelegenheit fußballerischer Schussgewalt alles möglich, was das Herz begehrt. Da wurde kein Handy gesichtet. Für den Flugsimulator des Flugsportvereins musste man allerdings bis zum Sonntag Geduld haben.

Den musikalischen Auftakt verdankte man nicht zum ersten Mal den Musikern und Musikerinnen der Bad Sobernheimer Stadtkapelle. Ihnen folgte das Duo Glanzblick. Auf den Glanzpunkt des Abends setzten die Shakers mit Rock-Pop-Klassikern.

i Um die eigene fußballerische Schussgewalt zu testen, gab es auf dem Denkmalsplatz für Jungen und Mädchen beste Gelegenheit. Wilhelm Meyer

Nicht minder beachtlich war, was am Sonntag noch auf das Publikum wartete. Den Frühschoppen begleiteten die Lembergmusikanten aus Feilbingert. Die nach dem Barfußpfad benannten Barefoot Dancer zeigten schon fast zur Kaffeezeit, wie schön Square Dance sein kann. Etwas von dem, was der TV 1867 außer Gaumenfreuden zu bieten hat, zeigten sie mit ihren Sportakrobatik- und Tanzvorführungen. Kindermusiker Aloys Paletti folgte, bevor sich die Bühnen wieder teilten: Livemusik mit dem Trio Acoustic Time gab es auf dem Marktplatz und Kinder-Disco mit Nahe-DJ Niclas auf dem Denkmalplatz. Gegen 20 Uhr musste man aber dann doch an ein Ende denken.

Etwas Wehmut lag über dem nun zum elften und vorerst letzten Mal ausgetragenen Soonwald-Nahe-Ultra-Trail. 62 Kilometer und 2100 Höhenmeter sind eine große, aber beliebte Herausforderung für die Läufer. „Kein Streit“, sagt Mitorganisator Frank Joerg. Es gebe einfach erst einmal andere Schwerpunkte bei ihm und seinen Mitstreitern.