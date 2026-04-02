Bad Kreuznacher Kreuzstraße Kulinarische Asienreise: Das Cơm Ba Miền hat eröffnet Simon Graef 02.04.2026, 15:15 Uhr

i Der Inhaber Nguyen Quang Bac ist von seinem Restaurant überzeugt. Er hat seine Jugend in Vietnam verbracht und kennt die Kulinarik der Region. Simon Graef

Für Liebhaber von asiatischer Küche gibt es eine neue Anlaufstelle: In der Kreuzstraße bietet das Cơm Ba Miền Spezialitäten aus Vietnam, Thailand, Korea und Japan an. Der Inhaber erklärt, warum er sich für Bad Kreuznach als Standort entschieden hat.

Wer das Restaurant Cơm Ba Miền betritt, muss nur einen dicken Vorhang zur Seite ziehen, um von der belebten Kreuzstraße nach Asien zu reisen. Die Lärmkulisse der Straße wird von sanfter vietnamesischer Musik überdeckt. Die Möbel in Teakholz-Optik und diverse Zierelemente, darunter Wandteller und als Laternen getarnte Lampen, tragen zum Flair des Restaurants bei.







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