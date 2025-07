Die „Street-Food-Experience“ an der Pauluskirche zog auch in diesem Jahr wieder viele Besucher an. Für eine Überraschung sorgte die Bad Kreuznacher Traditionsmetzgerei Balzer.

Andreas Schnorrenbergs „Street-Food-Experience“ an der Pauluskirche zog auch in diesem Jahr wieder viele Freunde dieses Veranstaltungsformates an. Im Zuge des Veranstaltungsreigens, den Schnorrenberger im Rahmen seiner Initiative „Meine Stadt Bad Kreuznach“ anbietet, ist der Run auf die „Street-Food-Experience“ ungebrochen.

i Angelo war der Pizzabäcker, der nicht nur gut backen kann, sondern auch immer einen Spruch auf Lager hatte. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Vor Jahren, als ähnliche Veranstaltungen von anderen Veranstaltern auf dem Kornmarkt angeboten wurden, hatte Schnorrenberger damit geworben, dass die „Street-Food-Experience“ an der Pauluskirche das „Original“ sei. Ganz unrecht hat er damit wohl nicht: Begeisterte das Ambiente der Kulinarik-Meile auf dem Wörth auch dieses Mal wieder die Besucher. Regelrecht ins Schwärmen geriet Patrizia Horenburg aus Bochum, die derzeit zur Reha in Bad Kreuznach weilt. „Ich finde es total schön hier und der Ort lädt zum Entschleunigen ein“, meinte sie. Damit war aus ihrer Sicht alles gesagt, sodass sie sich wieder ihren Pommes widmete.

i Vierbeiner Felix wurde am "Stand" von Herrchen Andreas Schmitz hervorragend bedient. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Aber nicht nur Erwachsene kamen im Zuge der Veranstaltung auf ihre Kosten. Auch der Nachwuchs wurde hier schnell fündig. So entdeckten Lea und Joana die verführerischen Eissorten. Selbst Vierbeiner wie Felix gingen am Ende nicht leer aus. Herrchen Andreas Schmitz hatte alles dabei, was der brave Hund sich so von einer Street-Food-Veranstaltung erträumt. Die Befürchtung Schnorrenbergers, die Veranstaltung könnte in diesem Jahr zur Burgerlastig sein, teilte übrigens die Mehrzahl der Besucher nicht. Denn über den Platz verteilt fiel die Anzahl der Burgerstände nicht so deutlich ins Auge.

i Lea (links) und Joana hatten einen anstrengenden und eiskalten Job, mussten sie doch ihre Lieblingseissorte entdecken. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Für eine Überraschung sorgte in diesem Jahr auch die Metzgerei Balzer: Denn wer gedacht hätte, Balzer kann nur Bratwurst, den überzeugte das Pinsa-Angebot der Bad Kreuznacher Traditionsmetzgerei. Die Speisen wurden von der Qualität seitens der Besucher gelobt. Allerdings bedauerte manch einer, dass viele Speisen im Hochpreissegment liegen. Viele hätten sich kleinere Mengen gewünscht, um mehr zu probieren.