Was sich in der City tut
Kuhberg-Anwohner gehen auf die Barrikaden
Die Anwohner des Salinenblicks protestieren gegen die weitaus massivere Bebauung des Geländes im Hintergrund – hier sollen siebe
Die Anwohner des Salinenblicks protestieren gegen die weitaus massivere Bebauung des Geländes im Hintergrund – hier sollen sieben dreistöckige Wohnhäuser entstehen.
Robert Neuber

Die Anwohner des Salinenblicks wehren sich öffentlich gegen eine Wohnblockbebauung vor ihrer Haustür am Kuhtempelchen. Der Mainzer Immobilienunternehmer Wolfram Richter möchte hier sieben Wohngebäude errichten.

Lesezeit 3 Minuten
Es war kürzlich im städtischen Planungsausschuss die Antwort der Bauverwaltung auf eine juristische Eingabe gegen die Planung am Salinenblick verteilt worden – die Behörde berief sich auf den Datenschutz, es wurden keine Namen genannt. Das sorgt bei den Bürgern der Wohnlage für Stirnrunzeln, denn sie stehen offen für ihren Protest gegen die massive Wohnblockbebauung vor ihrer Nase.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren