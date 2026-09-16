Was sich in der City tut Kuhberg-Anwohner gehen auf die Barrikaden Robert Neuber 16.09.2026, 13:26 Uhr

i Die Anwohner des Salinenblicks protestieren gegen die weitaus massivere Bebauung des Geländes im Hintergrund – hier sollen sieben dreistöckige Wohnhäuser entstehen. Robert Neuber

Die Anwohner des Salinenblicks wehren sich öffentlich gegen eine Wohnblockbebauung vor ihrer Haustür am Kuhtempelchen. Der Mainzer Immobilienunternehmer Wolfram Richter möchte hier sieben Wohngebäude errichten.

Es war kürzlich im städtischen Planungsausschuss die Antwort der Bauverwaltung auf eine juristische Eingabe gegen die Planung am Salinenblick verteilt worden – die Behörde berief sich auf den Datenschutz, es wurden keine Namen genannt. Das sorgt bei den Bürgern der Wohnlage für Stirnrunzeln, denn sie stehen offen für ihren Protest gegen die massive Wohnblockbebauung vor ihrer Nase.







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