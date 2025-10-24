Schweinschieder Leckereien Küstners Brennerei: Familientradition und Lebensfreude Andrea Brand 24.10.2025, 16:06 Uhr

i Werner und Matthias Küstner, direkt bei der Arbeit Andrea Brand

Es gibt in der Region nicht nur beste Weine und Bier-Kreationen – auch bei den Likören und Bränden hat die Nahe Top-Qualitäten zu bieten, etwa bei Familie Küstner in Schweinschied. Dahinter steckt Heimatverbundenheit und Leidenschaft.

Wenn’s in Schweinschied blubbert, ist der Küstner nicht weit. Denn wo Maische gärt und der Brennkessel dampft, da entsteht bei Werner und Matthias Küstner Hochprozentiges mit Charakter. Werner hat schon als Jugendlicher auf den heimischen Streuobstwiesen mit angepackt.







