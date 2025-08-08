Paula Lindl beschäftigt sich in ihrem Masterstudium mit dem Thema Sammeln. Im Rahmen ihres Stipendiums am Künstlerbahnhof Ebernburg lernte sie einen Mitarbeiter des Stadtarchivs kennen und hielt ihre im Archiv gewonnenen Eindrücke in einem Text fest.

Faszination Sammelleidenschaft: Dem möchte Künstlerin Paula Lindl auf den Grund gehen. Daher studiert sie im Masterstudiengang an der Fachhochschule in Bielefeld Gestaltung mit dem Forschungsschwerpunkt auf dem Thema Sammeln.

Während ihres Stipendiums am Künstlerbahnhof Ebernburg lernte sie Volker Ritter kennen, der Glasvasen und sogenannte Wurzelmännchen sammelt – bemalte Holzwurzeln, die ein Gesicht haben. „Wir waren beide ein bisschen begeistert voneinander, dass man jemanden hat, der sich auch so sehr für alltägliche Dinge begeistert“, erzählt die 27-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Gleichzeitig habe es gut gepasst, weil sie in ihrer Masterarbeit über Sammlungen schreiben möchte. „Mich interessiert das Interesse an den Dingen. Was fasziniert die Leute zum Beispiel bei Glasvasen, dass man so viele davon anhäufen möchte?“, erklärt die Künstlerin.

i Dieses bemalte Wurzelmännchen befindet sich in der Sammlung von Volker Ritter. Volker Ritter

Ritter arbeitet darüber hinaus in der Außenstelle des Stadtarchivs in Bad Münster am Stein. Die Künstlerin hat ihn dort besucht und ihre Beobachtungen in einem Text mit dem Titel „Die Dinge, die wir hinterlassen“ festgehalten. Darin heißt es etwa: „Zur Recherche für meine Masterarbeit, die ich über das Phänomen der Sammlung schreibe, besuchte ich Herrn Ritter im Archiv, wo er neben seiner Rente tätig ist. Als ich meinen Weg über die Wendeltreppe nach oben machte, glitt mein Blick bereits über graue Kartonagen mit kryptischen Beschriftungen und einigen Zeichnungen, die es in den Rahmen geschafft haben.“

Karl-Ernst Laubenstein, langjähriger Mitarbeiter, habe gezeigt, was sich in den Kisten befindet. „Handgezeichnete Baupläne und dicke, mit Feder geschriebene Bücher mit selbst gemachter Fadenbindung beeindruckten mich als Gestalterin besonders. Herr Ritter und Herr Laubenstein erzählten mir mit ansteckender Faszination davon, was diese stillen Zeitzeugen uns heute sagen“, schreibt Lindl.

i Diese feine Porzellanfrau mit einem großen grünen Ballonrock findet sich auch im Stadtarchiv Bad Münster am Stein. Paula Lindl

Weiter resümiert sie: „Zum Ende meines Besuches zeigte mir Herr Ritter noch eine feine Porzellanfrau mit einem großen grünen Ballonrock, der über den Kaffee gestülpt wurde, um ihn am Büfett warm zu halten. [...] Dann dachte ich an den elektrischen Tassenwärmer eines Freundes. Würde der wohl auch irgendwann in einem Archiv landen? Klar ist: Irgendwann wird alles alt. Die Dinge, die wir benutzen, sind die Spuren, die wir hinterlassen. Und es ist gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die sie behutsam bewahren.“

Der Kunst fühlte sich Paula Lindl schon früh verbunden: „Ich habe schon immer gerne gezeichnet, hatte aber schon Angst, das als Berufsweg zu wählen.“ Ziemlich zeitig habe sie aber erkannt, dass sie mit einem anderen Beruf nicht glücklich werden würde. Zunächst verschlug es sie in Richtung Design, daher machte sie eine Ausbildung an einer Porzellanfachschule zur Assistentin für Produktdesign. Ihre Zeichenlehrerin habe ihr geraten, Illustrationen zu studieren. Anschließend hat sie sich in Bielefeld beworben und dort ihr Abitur nachgeholt. „Bielefeld ist meine Heimat geworden“, sagt sie heute. Aufgewachsen ist die 27-Jährige in der Nähe von Regensburg.

Sie selbst sammelt übrigens Ton- und Keramikscherben. Häufig finde sie diese im Wald oder auf Schotterwegen. „Ich finde es interessant zu überlegen, von welchem Gefäß sie stammen könnten“, erläutert die 27-Jährige. Durch ihre Ausbildung könne sie die Scherben zeitlich ein- und ihrem Ursprung zuordnen.

„Wenn man keinen Druck dahinter hat und wirklich die Dinge macht, weil man Spaß daran hat, dann entstehen schönere Sachen, die mehr von einem selbst beinhalten.“

Künstlerin Paula Lindl

Die Zeit in Ebernburg war für Lindl das erste Mal in Rheinland-Pfalz überhaupt. „Ich war erschlagen von dem ganzen Grün. Ich finde es so schön hier“, schwärmt sie von der Natur. Für ihre Masterarbeit arbeitet sie mit dem Museum Huelsmann in Bielefeld zusammen. Dort setzt sie sich mit den Sammlungsbeständen auseinander. Und danach? „Ich würde gern in Richtung Kulturvermittlung arbeiten.“ Preise, die es zu gewinnen gibt, habe sie nicht im Kopf. „Wenn man keinen Druck dahinter hat und wirklich die Dinge macht, weil man Spaß daran hat, dann entstehen schönere Sachen, die mehr von einem selbst beinhalten“, findet die Künstlerin.