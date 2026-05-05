Ausstellung in Bad Kreuznach
Künstlergruppe zeigt „Die Goldenen Zwanziger“
Annette Thiergarten (links) sowie (von rechts) Ellen Finkenauer und Kulturdezernent Mirko Helmut Kohl bewundern hier das Werk de
Annette Thiergarten (links) sowie (von rechts) Ellen Finkenauer und Kulturdezernent Mirko Helmut Kohl bewundern hier das Werk des Künstlers "Heller Funken zwischen dunkleren Zeiten" des Künstlers Nico Cappiello (Mitte).
Jens Fink

Glanz, Glamour und gesellschaftliche Abgründe: Eine Ausstellung im Museum Schlosspark wirft einen faszinierenden Blick auf die 1920er-Jahre. Doch wie „golden“ war diese Zeit wirklich? Werke voller Kontraste laden bis Ende Mai zum Entdecken ein.

Lesezeit 1 Minute
Waren die 1920er-Jahre tatsächlich so „golden“, wie allgemein behauptet wird? Mit dieser Frage setzten sich die kreativen Akteure der Künstlergruppe Nahe und der ArtCitèBourg in einer gemeinsamen Ausstellung im Museum Schlosspark auseinander. Nach den schlimmen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs seien die 1920er-Jahre eine Zeit der Hoffnung auf bessere Zeiten gewesen, erläuterte Ellen Finkenauer, langjährige Förderin der Künstlergruppe Nahe, auf ...

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