Künstlergruppe Nahe spielt mit Interpretationen

Mensch und Fisch auf Augenhöhe oder eine Familie mit Koffer: In der Ausstellung „Ansichts-Exemplar“ zeigen Werke ganz unterschiedliche Szenen, die offen für verschiedene Betrachtungsweisen sind.
Obwohl die Künstler der Künstlergruppe Nahe für ihre jüngste Ausstellung das Thema „Ansichts-Exemplar“ gewählt hatten, kamen ganz unterschiedliche Ergebnisse dabei heraus. Hatte die Erste Vorsitzende der Künstlergruppe, Annette Thiergarten, die am Sonntag zur Ausstellungseröffnung im Puricelli-Salon im Museum Schlosspark in die Ausstellung einführte, zunächst damit gerechnet, dass das Motto der Ausstellung dazu einlädt, dass sich die Künstler ...