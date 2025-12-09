Ausstellung in Bad Kreuznach Künstlergruppe Nahe spielt mit Interpretationen Josef Nürnberg 09.12.2025, 09:00 Uhr

i "Ruths Kitchen" ein Werk der Künstlerin Darina Doyle stieß bei der Ausstellungseröffnung der jüngsten Ausstellung der Künstlergruppe Nahe auf breites Interesse. Josef Nürnberg

Mensch und Fisch auf Augenhöhe oder eine Familie mit Koffer: In der Ausstellung „Ansichts-Exemplar“ zeigen Werke ganz unterschiedliche Szenen, die offen für verschiedene Betrachtungsweisen sind.

Obwohl die Künstler der Künstlergruppe Nahe für ihre jüngste Ausstellung das Thema „Ansichts-Exemplar“ gewählt hatten, kamen ganz unterschiedliche Ergebnisse dabei heraus. Hatte die Erste Vorsitzende der Künstlergruppe, Annette Thiergarten, die am Sonntag zur Ausstellungseröffnung im Puricelli-Salon im Museum Schlosspark in die Ausstellung einführte, zunächst damit gerechnet, dass das Motto der Ausstellung dazu einlädt, dass sich die Künstler ...







Artikel teilen

Artikel teilen