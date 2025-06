Wenn Wünsche sichtbar gemacht werden und mehr sind als nur Zuckerwattewolken am fernen Himmel, dann findet eine zeitgenössische, fast schon großstädtisch anmutende Theaterform in Bad Kreuznach statt. Genauer: Im Pariser Viertel hat sich im Quartierszentrum an der Planiger Straße eine professionelle performative Produktionsstätte mit eigenen Gastspielen niedergelassen. Sie heißt pad (performance art depot), und hinter ihr steht ein Duo, von dem wenigstens ein Teil den Naheländern bekannt sein dürfte. Peter Schulz (54) aus Mandel, ehemaliger Bürgermeister des Weindorfes, arbeitet mit Nic Schmitt (48) aus Mainz zusammen an gemeinsamen Projekten.

Fast 16 Jahre lang waren „Schmitt & Schulz“ als Team für zeitgenössische Theaterformen eine feste Größe in Mainz. In der dortigen Neustadt haben die beiden Theaterwissenschaftler, Performer und Regisseure ihre Bühne gehabt, mit einem Foyer voller alter Sessel. 600 Quadratmeter für Büros, Garderobe, Proberaum und und und ... „Das war ein Traum“, schwärmt Peter Schulz. Sie konnten inszenieren, was auch immer sie wollten – künstlerische Freiheit pur. Internationale Festivals fanden statt, Einzelprojekte, Künstlergespräche. Der Anfang der Corona-Krise bedeutete jedoch ein jähes Ende ihres Traums. Die Besitzer des Hauses in der Mainzer Neustadt verkauften das Anwesen aus Altersgründen. „Wir haben dort nur Betriebskosten gezahlt“, blickt Schulz zurück. So haben die Vermieter das Theater gefördert – indirekt, indem sie auf mehrere Hunderttausend Euro Miete verzichteten. Für Schulz und Schmitt, die bereits seit 25 Jahren zusammenarbeiten, bedeutete das: Für ihr zeitgenössisches Theater gab es keine Bühne mehr. Sie waren heimatlos.

i Testlauf von "It's your Life": In der Performance geht es um Lebenswünsche, die wie Wolken am Himmel sein können. Auch wenn diese zeitgenössische Theaterform vom Zufall abhängt, wird sie doch genau vorbereitet. Maik Pasemko

„Und das direkt am Anfang der Pandemie“, sagt Peter Schulz. Damals sei es ihm unpassend erschienen, sich öffentlich dafür einzusetzen, dass das pad ein neues Zuhause mit Bühne bekommt. „Da hatten ja alle andere Probleme“, erklärt er. Als parteiloser Bürgermeister von Mandel (2017 bis 2024) und gebürtiger Kreuznacher hatte Schulz Kontakte zur Stadtspitze. Er wandte sich an die damalige Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer. Ob sie Räumlichkeiten kenne, die für pad geeignet sind? Und tatsächlich: Das Team Schulz & Schmitt zog ins Quartierzentrum im Pariser Viertel ein, erst im Erdgeschoss, dann, als „Myndun“ (ein Kreativlabor für hochbegabte Menschen) ausgezogen war, in die erste Etage. „Für eine kleine Miete“, erzählt er.

Dort hat Peter Schulz in den vergangenen zwei Jahren daran gearbeitet, eine Bühne einzurichten. Der Holzboden quietscht, deswegen musste ein zusätzlicher Belag verlegt werden, sonst hätte man ihn im Publikum nicht mehr verstehen können. Bühnenbeleuchtung, Wände, Stühle, Traversengestelle, Brandschutz- und bauliche Auflagen ... Die Projekte von Schmitt & Schulz fanden parallel dazu hybrid statt, man konnte online zusehen. Nun steht im Quartierzentrum alles, die erste Live-Performance ist vorbereitet.

i Die Zuschauer spielen in der Performance eine wichtige Rolle. Nicht nur Peter Schulz wird sie gestalten, sondern auch sie. Über Kopfhörer hören sie seine Stimme. Maik Pasemko

Bis zu 50 Personen dürfen in den Raum, der, darauf legt Schulz Wert, auch für andere künstlerische Gruppen nutzbar sein soll. Die Themen von Schmitt & Schulz sind oft gesellschaftlicher Art; so ging es bereits um Identitäten im Internet oder die Distanz zwischen Menschen insbesondere in der Corona-Zeit. Bei den Darbietungen dreht sich im Gegensatz zu herkömmlichen Theatern alles darum, dass der Künstler sich selbst als Medium nutzt, seinen Körper, sein Handeln. Sowohl er selbst als auch das Publikum werden Teil des Geschehens; der Zufall spielt eine Rolle und die gerade sich in diesem Moment darbietende Realität.

Das neue Solo-Projekt, das ab dem 20. Juni stattfindet, heißt „It’s your Life“. Nur zwölf Gäste sind zugelassen. „Es geht um das Leben der Personen, die zum Zuschauen kommen“, verrät Peter Schulz. Er wird zunächst aus seinem Leben erzählen. Und das ist schon voll und interessant genug, hat der ehemalige Ortsbürgermeister und Regisseur doch bereits am Theater am Turm in Frankfurt während seines Magister-Studiengangs als Assistent gearbeitet, danach als Geschäftsführer der Mainzer Unibühne, ehe er mit seiner Künstler-Kollegin Nic Schmitt sein eigenes Theater gründete und Gastspiele nicht nur in der Neustadt, sondern auch auf Festivals gab. Bei „It’s your life“ werden aber auch die Wünsche der Zuschauer in der kleinen Runde thematisiert, die Schulz über Kopfhörer hören werden und ihre Ideen mittels Objekten veranschaulichen. Was war der schönste Moment in ihrem Leben? Was waren sie früher und was sind sie heute?

„Das klingt jetzt sehr großartig, aber ich wollte immer etwas für die Gesellschaft bewirken, wollte umdenken, und darauf aufmerksam machen, dass die Welt auch ganz anders sein könnte.“

Peter Schulz

Den Produktionsort pad im Pariser Viertel leitet das Duo Schmitt und Schulz also künstlerisch, kuratorisch und organisatorisch. Die Assistenz der künstlerischen Leitung ist Lena Wagner. Unterstützt werden sie aus Fördermitteln des Landes und der Stadt Mainz, in der sie immer noch einen Standort haben. Kommendes Jahr wird im Zollhafen ein Gebäude für ein soziokulturelles Zentrum namens Kulturbäckerei eingerichtet, in das auch pad einzieht. „So haben wir zwei Gastspielorte“, freut sich Peter Schmitt. Der übrigens auf die Frage, wie seine künstlerische Arbeit und seine siebenjährige Tätigkeit als früherer Ortsbürgermeister zusammenpassen, antwortet: „Das klingt jetzt sehr großartig, aber ich wollte immer etwas für die Gesellschaft bewirken, wollte umdenken und darauf aufmerksam machen, dass die Welt auch ganz anders sein könnte.“

Die Performance „It’s your life“ beginnt am Freitag und Samstag, 20./21. Juni, um 18 Uhr sowie am Sonntag, 22. Juni, um 15 Uhr. Karten kosten zwischen 10 und 25 Euro (je nach Geldbeutel) und sind erhältlich per E-Mail unter reservierung@pad-mainz.de Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0671/9213001 und auf der Internetseite www.pad-mainz.de