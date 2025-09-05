Was tun, wenn der Totalausfall naht? Lachen? Verzweifeln? Totstellen? Dass es mehr als eine Art von Blackout gibt und mehr als eine Reaktionsweise, zeigt Regisseur Peter Schulz mit Nic Schmitt und Annika Lewis in einer Performance im Pariser Viertel.

Blackout – das ist der nahende Totalausfall, den Peter Schulz, Nic Schmitt und Annika B. Lewis auf die Bühne im Quartierszentrum im Pariser Viertel bringen. Sie taumeln in ihrer Performance am Freitag und Samstag, 12. und 13. September, durch verschiedene Arten von Blackouts – seelische, technische, körperliche. Und schwanken dabei zwischen Angst, Mut und Größenwahn.

Was tun, wenn die Krisen unserer Epoche Endzeitstimmung heraufbeschwören? Bagatellisieren? Lachen? Totstellen? Die Performance-Künstler probieren auf der Bühne in der Planiger Straße jedenfalls nicht nur mehrere Blackouts aus, sondern auch verschiedene bunte, kreative Lösungs- und Verweigerungsstrategien – Ende offen.

Die Produktion von „Blackout“ liegt beim performance art depot, kurz pad, einer professionellen performativen Produktionsstätte, und Kassandra Production aus Kopenhagen. Hinter dem pad steht das Duo Schmitt & Schulz, besser bekannt als Nic Schmitt (49) aus Mainz und Peter Schulz (55) aus Mandel, ehemaliger parteiloser Bürgermeister des Weindorfes von 2017 bis 2024. Seit rund 20 Jahren sind Schmitt & Schulz ein Team für zeitgenössische Theaterformen und gelten als eine feste Größe in Mainz. Vor etwa zwei Jahren haben die beiden Theaterwissenschaftler, Performer und Regisseure zudem im Quartierszentrum im Pariser Viertel eine Bühne aufgebaut. Mit dem Ziel, sie für jede Form der künstlerischen Darstellung auch für andere Teams, Ensembles und Gruppen zu öffnen.

Zusammenarbeit mit dänischer Künstlerin

Nun steht die zweite Performance an. Die erste war das Soloprojekt „It’s your Life“ von Peter Schulz, die im Oktober erneut gezeigt wird. Für „Blackout“ haben Nic Schmitt und Peter Schulz zusammen mit der in Dänemark lebenden Künstlerin Annika B. Lewis (59) von Kassandra Production die Performance konzipiert . Zu Beginn der Aufführung sieht das so aus: Die Wände rings um die Bühne sind mit schwarzem Stoff verhüllt und werden von den Scheinwerfern beleuchtet, die Mo Walker an der Technik regelt. Mitten drin stehen die drei Darsteller, tragen gelbe Warnwesten und zählen einen Countdown herunter. „Die Anweisung lautet, dass man sich entspannen soll“, erklärt Nic Schmitt. Jeder der drei redet vor sich hin. „Relax“ ist zu hören. Doch die Darsteller werden nicht entspannter, sondern immer lauter, schneller – bis die Stimmung fast ins Hysterische kippt. „Oh God, oh God“, rufen sie. Und dann wird es dunkel. Der erste Blackout hat stattgefunden.

„Wir probieren Dinge aus auf der Bühne, diskutieren und stellen Szenen so zusammen, dass sie schlüssig sind.“

Nic Schmitt, Performance-Künstlerin

Die Performance wird auf Englisch gezeigt, ist aber auch ohne Sprachkenntnis zu verstehen. Ein fixes Skript gibt es nicht, doch die Künstler haben eine Dramaturgie im Kopf. „Wir probieren Dinge aus auf der Bühne, diskutieren und stellen Szenen so zusammen, dass sie schlüssig sind“, erklärt Nic Schmitt. Vorgefertigte Antworten wollen sie nicht geben, sondern ein Thema lebendig verkörpern, das sonst keine Bühne hat: Wie geht man mit den Krisen unserer Zeit um, den Blackouts, bei denen mal das Licht ausgeht wie in Spanien, mal die Erderwärmung zu Naturkatastrophen führt oder eine Pandemie das Land lahmlegt?

„Wir haben als Gesellschaft keine echte Notfallkultur“, findet Annika Lewis. Hinzu komme, dass in Sozialen Medien zunehmend eine Endzeitstimmung forciert werde, um Menschen Angst zu machen, fügt Peter Schulz hinzu. Dabei gebe es viele verschiedene, auch positive Reaktionsmöglichkeiten auf Blackouts: Sie reichten von Aktivismus über Widerstand und Verweigerung bis dahin, über Absurditäten zu lachen.

Der Untergang ist ein wiederkehrendes Thema﻿

Dass sich das Trio dem Thema Blackout zuwandte, geht auf ihre gemeinsame künstlerische Geschichte zurück. Annika Lewis hatte im Mainzer pad bereits seit 2010 Auftritte mit verschiedenen Produktionen. Als der Mythos „Maya-Kalender“ durch die Medien geisterte, der besagte, dass am 21. Dezember 2012 die Welt untergeht, widmeten sich die Künstler in mehreren sehr ironischen Shows unterschiedlichen Aspekten des Themas Apokalypse. Dann kam die Corona-Pandemie, und die drei starteten ihr Online-Projekt „When will we meet again“. „Es ging um die Themen Isolation und Hilflosigkeit und was sie für uns bedeuten“, erklärt Peter Schulz. Ein Jahr später präsentierten sie ihr Projekt vor Publikum unter dem Titel „When will we meet again – Staging“, was am Ende zu einer Live-Performance-Party wurde.

Die inhaltliche Klammer waren also damals bereits Blackouts im übertragenden Sinne. Diesmal geht es wieder um Weltprobleme oder eben auch um den Totalausfall: Sind angesichts endzeitlicher Zukunftsperspektiven neue Utopien denkbar? Wie viel Macht haben Menschen, und wie kann man sich zusammenschließen? Ein Blick auf diese Fragen kann ebenso beklemmend werden wie kreativ, hoffnungsvoll, bunt und absurd – und es soll auf jeden Fall unterhaltend sein. „Denn wir sind ja auch Entertainer“, stellt Nic Schmitt fest. Nach der Performance lädt das Team alle zum Austausch in geselliger Runde ein.

„Blackout“ beginnt am Freitag, 12., und Samstag, 13. September, um 20 Uhr auf der Bühne im Quartierszentrum in der Planiger Straße 4. Die Karten kosten 12 Euro, ermäßigt 8, und sind zu bekommen über die Internetseite www.pad-mainz.de, per E-Mail an reservierung@pad-mainz.de oder telefonisch unter 01511 026 1411.