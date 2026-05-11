Weinanbaugebiet Nahe Künftige NaheWeinMajestät soll neue Rolle ausfüllen Jens Fink 11.05.2026, 09:00 Uhr

i Die Verantwortlichen von Weinland Nahe (von links) Lara Mindnich, Pauline Baumberger-Brand, Anja Moser und Laurence Frick hoffen auf eine neue, kompetente Weinmajestät, die den Nahewein ab November wieder für ein Jahr repräsentieren wird. Jens Fink

Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man ’nen Arbeitskreis. Ein solcher hat in der mehrköpfig kaschierten Vakanz der Weinmajestäten der Nahe neue Ideen entwickelt.

Nach einem Jahr der Vakanz soll es nun wieder eine Naheweinmajestät geben. Allerdings werde die Rolle einer – künftig wieder nur noch einzelnen – Weinmajestät völlig neu konzipiert, betonte Lara Mindnich, Geschäftsführerin von Weinland Nahe. Jetzt stehe für eine Weinmajestät nicht mehr allein die Repräsentation im Mittelpunkt, sondern vielmehr ihre aktive Mitgestaltung an einer erfolgreichen Werbung für den Nahewein.







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