Service in VG Bad Kreuznach
Künftig telefoniert man mit KI-Assistent Charly 
In der Verwaltung der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach meldet sich ab Montag, 12. Januar, der neue KI-Telefonassistent "Charly" zu Wort.
Markus Kilian (Archiv). Markus Kilian

Die programmierte Plaudertasche ist auch außerhalb der Öffnungszeiten zu erreichen und soll einfache Anliegen direkt klären können. Die Behörde erhofft sich davon eine Entlastung – und hat einen konkreten Wunsch an die Bürger.

Lesezeit 2 Minuten
Wer am Sonntagabend bei einer Verwaltung anruft, darf – das ist ziemlich wahrscheinlich – mit einem Anrufbeantworter vorliebnehmen. Doch das wird sich ab Montag, 12. Januar, bei der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach ändern: Dann meldet sich „Charly“ zu Wort, der neue KI-Assistent, der die Telefonzentrale der Verwaltung unterstützt, wie die VG in einer Pressemitteilung informiert.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen