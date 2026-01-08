Künftig telefoniert man mit KI-Assistent Charly 

Die programmierte Plaudertasche ist auch außerhalb der Öffnungszeiten zu erreichen und soll einfache Anliegen direkt klären können. Die Behörde erhofft sich davon eine Entlastung – und hat einen konkreten Wunsch an die Bürger.
Wer am Sonntagabend bei einer Verwaltung anruft, darf – das ist ziemlich wahrscheinlich – mit einem Anrufbeantworter vorliebnehmen. Doch das wird sich ab Montag, 12. Januar, bei der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach ändern: Dann meldet sich „Charly“ zu Wort, der neue KI-Assistent, der die Telefonzentrale der Verwaltung unterstützt, wie die VG in einer Pressemitteilung informiert.