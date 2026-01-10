Kümmerer rügt Verwaltung: „Die Frau wird abgestempelt“

Erschlichenes Visum und Scheckkartenbetrug: Das hat die Kreisverwaltung einem armenischen Paar aus Bad Kreuznach vorgeworfen, das kürzlich abgeschoben wurde. Andreas Rapp hatte sich der Frau zuvor angenommen. Und sieht die Sache ganz anders.
Lesezeit 3 Minuten
Die Abschiebung einer armenischen Frau, die zuletzt in Bad Kreuznach gewohnt hat, kann Andreas Rapp nicht nachvollziehen. Der 62-Jährige Unternehmer aus Bad Münster am Stein-Ebernburg hatte sich bis zu ihrer Ausreise für die 36-Jährige eingesetzt, die zusammen mit ihrem Mann Anfang Dezember das Land verlassen musste.