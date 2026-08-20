Klima im Kreis Bad Kreuznach
Kühlere Klassenräume: Weitere Stimmen für Klimaanlagen
Unter der Hitze hatten die Schüler nicht nur am Gymnasium am Römerkastell zu leiden, sondern überall im Kreis Bad Kreuznach. Der
Unter der Hitze hatten die Schüler nicht nur am Gymnasium am Römerkastell zu leiden, sondern überall im Kreis Bad Kreuznach. Der Ruf nach hitzefesten Schulen wird in der Kreispolitik daher gerade lauter.
Josef Nürnberg

Heiße Klassenzimmer haben Schülern in diesem Sommer das Lernen schwer gemacht. Nachdem sich Markus Lüttger, Bürgermeister der VG Rüdesheim, für die Klimatisierung von Grundschulen aussprach, setzen sich nun weitere Teile der Kreispolitik dafür ein.

Lesezeit 3 Minuten
Nach den Sommerferien starteten die Schüler bei schweißtreibenden Temperaturen ins neue Schuljahr. In der ersten Woche gab es deswegen etwa an den Kreuznacher Gymnasien Kurzstunden. Auch wenn es jetzt kühler geworden ist: Das Klima an den Schulen beschäftigt zunehmend die Politik im Kreis.
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