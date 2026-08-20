Heiße Klassenzimmer haben Schülern in diesem Sommer das Lernen schwer gemacht. Nachdem sich Markus Lüttger, Bürgermeister der VG Rüdesheim, für die Klimatisierung von Grundschulen aussprach, setzen sich nun weitere Teile der Kreispolitik dafür ein.
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Nach den Sommerferien starteten die Schüler bei schweißtreibenden Temperaturen ins neue Schuljahr. In der ersten Woche gab es deswegen etwa an den Kreuznacher Gymnasien Kurzstunden. Auch wenn es jetzt kühler geworden ist: Das Klima an den Schulen beschäftigt zunehmend die Politik im Kreis.