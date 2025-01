Feuerwehr Kreuznach im Einsatz Küchenbrand in der Hofgartenstraße 15.01.2025, 13:31 Uhr

i Der nächtliche Einsatz in der Bad Kreuznacher Hofgartenstraße war nach rund einer Stunde beendet. picture alliance

Erleichtert wurde die Arbeit der Feuerwehr, weil die Mieter vor dem Verlassen der Wohnung die Tür der brennenden Küche hinter sich geschlossen hatten.

Zu einem Küchenbrand in der Hofgartenstraße rückte die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach in der Nacht zum Mittwoch kurz vor 5 Uhr aus, nachdem sie von den Bewohnern alarmiert worden war. Die Bewohner standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vor dem Gebäude und meldeten ein Feuer in der Küche der Dachgeschosswohnung.

