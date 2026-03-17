Am Montag ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach gegen 19 Uhr zu einem Küchenbrand in der Straße „Im Wahlsberg“ gerufen worden. Der Notruf kam von den Bewohnern der betroffenen Wohnung. In der Küche im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner der Brandwohnung sowie alle Bewohner der darunter liegenden Wohnungen hatten das Gebäude bereits verlassen. Da die Wohnungseingangstür der Brandwohnung offenstand, war der Treppenraum ab dem ersten Obergeschoss verraucht. Der Mieter der gegenüberliegenden Wohnung im zweiten Obergeschoss konnte seine Wohnung nicht mehr verlassen.

Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr durch den Treppenraum in die Brandwohnung vor und löschte das Feuer mit wenigen Hundert Litern Wasser. Ein weiterer Trupp machte sich an der gegenüberliegenden Tür bemerkbar, sodass der Mieter die Wehrleute hereinließ. Die Wohnung war rauchfrei und sicher. Der Trupp blieb bei der Person und führte sie über die Treppe nach unten, nachdem zwei Lüfter zur Entrauchung des Treppenhauses und der Brandwohnung eingesetzt worden waren. Die drei Personen aus der Brandwohnung wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Drehleiter ging vor dem Gebäude in Anleiterbereitschaft, musste jedoch nicht mehr eingesetzt werden. Aufgrund des Brandschadens in der Küche und des Rauchschadens in der Wohnung mussten die Bewohner die Nacht bei Bekannten verbringen. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen den Vorgang auf. Während des Einsatzes war die Straße im betroffenen Teilstück für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Einsatz war nach etwa anderthalb Stunden beendet.