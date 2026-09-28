Die Bewohnerin eines Hauses in der Rüdesheimer Straße in Roxheim musste am Montagmittag von der Feuerwehr aus einem verrauchten Gebäude gerettet werden. Vermutlich durch die fehlerhafte Bedienung eines holzbefeuerten Herdes in der Küche kam es während des Kochens zur Verrauchung des weitläufigen Gebäudekomplexes. Eine Passantin war auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hatte umgehend den Notruf abgesetzt, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung schreibt.

Um 13.14 Uhr ging der Alarm bei den Feuerwehren mit dem Stichwort „Küchenbrand“ ein. Als Wehrleiter-Stellvertreter Rouven Ginz fünf Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eintraf, war der Innenhof des Anwesens verraucht, aus einer Tür im Erdgeschoss drang dichter Rauch. Die Passantin hatte einen männlichen Bewohner zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem verrauchten Innenhof in Sicherheit bringen können. Die weibliche Bewohnerin war jedoch trotz vehementer und deutlicher Aufforderung von Einsatzleiter Ginz, mit ihm gemeinsam den Bereich sofort zu verlassen, wieder zurück ins Gebäude gelaufen. Ginz setzte daraufhin sofort zwei Atemschutztrupps zur Personensuche ein. Die Frau konnte nach kurzer Zeit von einem Trupp gefunden und gerettet werden.

Zwischenzeitlich hatten weitere Einsatzkräfte das Kochgut vom holzbefeuerten Herd genommen und ins Freie gebracht. Ein Atemschutztrupp räumte das brennende Holz und Papier aus dem Herd und löschte es mit Wasser ab. Mithilfe eines Überdrucklüfters entrauchte die Feuerwehr das Gebäude und nahm abschließend Messungen vor. Die beiden Bewohner wurden von den Besatzungen zweier Rettungswagen des Malteser-Hilfsdienstes und des Arbeiter-Samariter-Bundes aus Bad Kreuznach untersucht. Sie konnten nach Beendigung der Maßnahmen der Feuerwehr wieder in das Gebäude zurück. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Während des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt von Roxheim komplett gesperrt. Der Einsatz war gegen 14.15 Uhr beendet.