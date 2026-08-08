Was tun, wenn im Keller eine alte Ölheizung steht, die zu viel verbraucht? Das Handwerk sieht das Steuergerät kritisch, das der Bad Sobernheimer Stanislaw Krupa vertreibt. Er wehrt sich dagegen und erläutert, wann der Ambassador sinnvoll sein kann.
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Was können Besitzer von alten Ölheizungen machen, um weniger Brennstoff zu verbrauchen? Stanislaw Krupa setzt – wie berichtet – auf das Steuergerät Ambassador, das auch Laien an geeigneten Ölheizungen der Baujahre zwischen 1983 und 2006 installieren können.