Alte Heizungen Kreis Kreuznach
Krupa: Vollständiger Tausch für viele unbezahlbar
Das Steuerungsgerät können Heizungsbesitzer einfach an den siebenpoligen Stecker der alten Ölheizung stecken. Außerdem müssen si
Das Steuerungsgerät können Heizungsbesitzer einfach an den siebenpoligen Stecker der alten Ölheizung stecken. Außerdem müssen sie Temperaturfühler installieren.
Silke Jungbluth-Sepp

Was tun, wenn im Keller eine alte Ölheizung steht, die zu viel verbraucht? Das Handwerk sieht das Steuergerät kritisch, das der Bad Sobernheimer Stanislaw Krupa vertreibt. Er wehrt sich dagegen und erläutert, wann der Ambassador sinnvoll sein kann.

Lesezeit 2 Minuten
Was können Besitzer von alten Ölheizungen machen, um weniger Brennstoff zu verbrauchen? Stanislaw Krupa setzt – wie berichtet – auf das Steuergerät Ambassador, das auch Laien an geeigneten Ölheizungen der Baujahre zwischen 1983 und 2006 installieren können.
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