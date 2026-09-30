Standort in Kusel reaktiviert Krüger-Kaserne: Rückkehr der Bundeswehr ist besiegelt Andrea Brand 30.09.2026, 18:00 Uhr

i Die Unterzeichnung des Letter of Intent Andrea Brand

Nach mehr als zwölf Jahren wird die Unteroffizier-Krüger-Kaserne wieder militärisch genutzt. Der Letter of Intent wurde kürzlich unterzeichnet. Ab dem 1. Oktober 2026 ist die Nutzung durch das Heer im Neuen Wehrdienst vorgesehen.

Mit der Unterzeichnung des Letter of Intent zur Zukunft der ehemaligen Unteroffizier-Krüger-Kaserne ist die Rückkehr der Bundeswehr nach Kusel offiziell besiegelt. In der Kreisverwaltung kamen Vertreter des Verteidigungsministeriums, der Bundeswehr, der Bima, des Landes sowie der Stadt, der Verbandsgemeinde und des Landkreises zusammen.







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