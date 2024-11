Deutlich weniger Schadstoffe - Keine neuen Fahrzeuge nötig - Tankstelle musste umgebaut werden KRN-Busse fahren künftig mit Biodiesel aus altem Speiseöl: Umweltfreundliche Lösung für die Busflotte Jens Fink 14.10.2024, 19:00 Uhr

i Uwe Hiltmann, Bettina Dickes, Kreisbeigeordneter Oliver Kohl und Oberbürgermeister Emanuel Letz (von links) betanken hier einen KRN-Bus mit dem neuen, umweltfreundlichen Kraftstoff. Foto: Jens Fink Jens Fink

Einen Schritt hin zu mehr Klimaschutz im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) macht der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN). Künftig wird ein großer Teil der Busflotte mit HVO-Biodiesel betankt, der zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird.

In den vergangenen Monaten wurde die Dieseltankstelle auf dem KRN-Betriebsgelände in der Ringstraße, die über eine Kapazität von 200.000 Litern verfügt, auf HVO umgerüstet. Dort werden künftig die rund 50 in Bad Kreuznach stationierten Busse betankt. Durch den Einsatz von HVO anstelle normalen Diesels und eines kalkulierten, jährlichen Verbrauchs von 1,1 Millionen Liter werden pro Jahr rund 2350 Tonnen CO2 eingespart, erläuterte ...

