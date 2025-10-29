Video über Zustand der Stadt Kritischer Kreuznach-Clip mit trauriger Musik 29.10.2025, 11:37 Uhr

i So beginnt der Drei-Minuten-Clip über Bad Kreuznach, der aktuell für Debatten in sozialen Medien sorgt. Robert Neuber

Der kritische Musik-Clip eines anonymen Produzenten zeichnet in sozialen Medien ein negatives Bild der Stadt Bad Kreuznach, macht am Ende aber auch etwas Hoffnung. Diskutiert wird er heftig. Und der Autor ist offenbar ein Mitarbeiter der Stadt.

Es sind drei Minuten Film über Bad Kreuznach, und sie werden seit einigen Tagen in den sozialen Medien ordentlich diskutiert – ohne dass irgendjemand bislang wusste, wer der Urheber ist. Nun allerdings räumt die Stadt ein, dass der Film wohl von einem städtischen Angestellten gewesen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen