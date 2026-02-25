Verantwortung, Verlässlichkeit und Zukunftsgeist: Diese Attribute attestiert Ortsbürgermeister Christoph Jäckel dem Ortsverband der Christdemokraten. Die Mainzer Regierung hingegen wurde nicht nur von ihm getadelt.
Lesezeit 2 Minuten
Geschlossenheit, Harmonie, Wohlfühlatmosphäre sowie anerkennende, lobende, humorige und kritische Worte prägten das 75-plus–zwei-jährige Bestehen des CDU-Ortsverbandes Wallhausen im Barthelmeh-Gourmetservice. „77 Jahre CDU Wallhausen ist mehr als ein Jubiläum, es ist ein Stück Ortsgeschichte, Identität und Verantwortung“, betonte der Vorsitzende des Jubilars Tobias Wilbert, der auch eine Fülle von Ehrengästen, allen voran Bundestagspräsidentin ...