CDU Wallhausen feiert 77 Jahre Kritik an Landesregierung und Lob für Gemeinschaft Dieter Ackermann 25.02.2026, 06:00 Uhr

i Im Kreis der Politprominenz wurde Stephan Lorsbach (4. von rechts) von Helmut Martin (6. von rechts) und Tobias Wilbert (3. von rechts) für 25-jährige Mitgliedschaft in der CDU ausgezeichnet. Dieter Ackermann

Verantwortung, Verlässlichkeit und Zukunftsgeist: Diese Attribute attestiert Ortsbürgermeister Christoph Jäckel dem Ortsverband der Christdemokraten. Die Mainzer Regierung hingegen wurde nicht nur von ihm getadelt.

Geschlossenheit, Harmonie, Wohlfühlatmosphäre sowie anerkennende, lobende, humorige und kritische Worte prägten das 75-plus–zwei-jährige Bestehen des CDU-Ortsverbandes Wallhausen im Barthelmeh-Gourmetservice. „77 Jahre CDU Wallhausen ist mehr als ein Jubiläum, es ist ein Stück Ortsgeschichte, Identität und Verantwortung“, betonte der Vorsitzende des Jubilars Tobias Wilbert, der auch eine Fülle von Ehrengästen, allen voran Bundestagspräsidentin ...







