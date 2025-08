Ein Lenkrad geht auf Reisen – in diesem Fall ein symbolisches Buslenkrad, das symbolisch dem aktuellen Aufsichtsratsvorsitzenden der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) GmbH beim Amtsantritt überreicht wird. Inhaber des runden Steuerungsgeräts ist jetzt Emanuel Letz, der Oberbürgermeister von Bad Kreuznach. Er übernahm es von Steffen Wolf, Erster Kreisbeigeordneter von Mainz-Bingen. Diese beiden Gebietskörperschaften sind neben dem Kreis Bad Kreuznach Träger des kommunalisierten Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in der Region, der in der KRN organisiert ist.

Die Bilanz, die Wolf aus seiner Amtszeit vorstellte, war ebenfalls eine runde Sache: Die Fahrgastzahlen steigen demnach, auch die Umsätze gingen nach oben. Zudem sei Fahrpersonal ausreichend vorhanden. Beschwerden gebe es nur wenige. In den vier Jahren ihres Bestehens habe sich die (KRN) zu einem sehr stabilen Verkehrsunternehmen entwickelt: „Es hat sich gezeigt, dass die Entscheidung zur Kommunalisierung richtig war“, sagte Steffen Wolf. Er war seit 2023 Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Die „heißeste Phase“ erlebte die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes, als sie zu Beginn der KRN-Ära mit Start am 17. Oktober 2022 den Aufsichtsrat führte. Politisch war das Projekt umstritten, in der Anfangszeit gab es Pleiten, Pech und Pannen zuhauf. Inzwischen erfreue sich das Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit bundesweiter Aufmerksamkeit: „Wir hatten schon viele Anfragen und Bitten aus Städten und Regionen, um unser Modell vorzustellen“, sagte KRN-Geschäftsführer Uwe Hiltmann, der vor allem auch die Rolle der Subunternehmer hervorhob, die einen wesentlichen Beitrag zur Betriebsstabilität leisteten.

Rund 11 Millionen Fahrgäste pro Jahr erreicht

Die KRN fährt mit derzeit 276 Busfahrerinnen und Busfahrern auf 87 Linien mit fast 2000 Haltestellen mehr als 14 Millionen Fahrplankilometer im Jahr. Dieses Angebot nutzten 2024 fast elf Millionen Fahrgäste: „In diesem Jahr werden wir diesen Wert voraussichtlich überschreiten“, sagte Uwe Hiltmann. Erfreuliche Zahlen – auch mit Blick auf den Umsatz, der in den vergangenen zweieinhalb Jahren um 53 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Euro pro Monat angestiegen ist: „Das zeigt, dass das ÖPNV-Konzept in unserer Region gut angenommen wird“, sind sich Wolf und Hiltmann einig. Die Kosten für einen Fahrtkilometer werden mit 4,46 Euro und damit sehr niedrig kalkuliert, wurde betont.

Vorreiter will das Unternehmen auch in Sachen Klimaschutz sein: Zwar gibt es unter den derzeit 156 Bussen im Eigentum der KRN erst zwei E-Busse. Aber 18 weitere sind bereits bestellt und werden gegen Ende des Jahres erwartet. Zudem setzen Hiltmann und die Gesellschafter auch künftig verstärkt auf den Ausbau der E-Mobilität Schritt für Schritt – derzeit werden beispielsweise Gelenkbusse mit Elektroantrieb von diversen Anbietern getestet, die irgendwann ebenfalls bestellt werden sollen. Von den noch mit Diesel betriebenen Bussen wird ein Großteil mit HVO-Biodiesel betankt. Die Tankstelle liegt auf dem Bad Kreuznacher Betriebshof. Jährlich würden so rund 2300 Tonnen CO2 eingespart, wie unter anderem aus dem Nachhaltigkeitsbericht hervorgeht, den der Geschäftsführer vorstellte. In einer Greenpeace-Studie zur Situation des ÖPNV in Deutschland gab es einen ersten Platz für den Kreis Bad Kreuznach in der Kategorie „Ländliche geprägte Landkreise mit geringstem Anteil vom ÖPNV abgehängter Bevölkerung“.

i Größter Standort der KRN-Flotte ist der Betriebshof in der Bad Kreuznacher Ringstraße. Hier werden auch die mit HVO-Diesel angetriebenen Busse betankt. Rainer Gräff

In den kommenden beiden Jahren wird nun Emanuel Letz dem Aufsichtsrat vorsitzen: „Unser Ziel ist es, die Fahrgastzahlen in Bad Kreuznach nachhaltig weiter zu steigern und den öffentlichen Nahverkehr noch attraktiver zu gestalten.“ Zentrales Thema wird neben der weiteren Elektrifizierung der Bau des neuen Betriebshofes im Gewerbegebiet in Wörrstadt sein. Auf 13.500 Quadratmetern wird Platz für 100 Mitarbeiter und 50 Fahrzeuge sein, die auf Sicht alle elektrisch sein sollen. Ladekapazitäten, Werkstatt und Waschstraße sind geplant. Der Bauantrag ist bereits gestellt. Die geplante Bauzeit beträgt rund elf Monate, mit den beiden Undenheimer und dem Dexheimer Standort werden drei der bisher neun Standorte in Wörrstadt zusammengeführt. Und mit der Stadt Bingen als potenziellem Beitrittskandidat zur KRN werden bereits Gespräche geführt.