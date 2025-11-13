Kreuznachs Altstadtverein hält an Weihnachtsblasen fest

Der Altstadtverein Bad Kreuznach will an seinem Weihnachtsblasen an Heiligabend festhalten. Wie es aussieht, kann die Veranstaltung nicht auf der Kauzenburg stattfinden, der Verein hat aber bereits eine Idee für einen alternativen Standort.
Der Verein schlug während seiner Mitgliederversammlung stattdessen die historische Brücke vor.