Alte Nahebrücke als Standort? Kreuznachs Altstadtverein hält an Weihnachtsblasen fest Josef Nürnberg 13.11.2025, 19:00 Uhr

i Die Kauzenburg steht wegen der Absperrung der Parkplätze zum Turmblasen an Heiligabend nach derzeitigen Stand nicht zur Verfügung. Im Altstadtverein denkt man über die Mühlenteich- und Nahebrücke als Ausweichort nach. Josef Nürnberg

Der Altstadtverein Bad Kreuznach will am Weihnachtsblasen an Heiligabend festhalten. Obwohl es nach derzeitigem Stand nicht auf der Kauzenburg stattfinden wird. Der Verein schlug während seiner Mitgliederversammlung stattdessen die historische Brücke vor.







