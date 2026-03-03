500 Flaschen im Keller Kreuznacher Winzer Florian Desoi (22) wagt Experimente Norbert Krupp 03.03.2026, 12:00 Uhr

i Stolz präsentiert Florian Desoi zwei besondere Bouteillen aus seiner 500 Flaschen starken Schatzkammer: links eine Magnum 2014er Morei Teroldego (eine autochthone Rebe) vom legendären Dolomiten-Familienweingut Foradori (weltweit bekannt durch seinen „Granato“) und rechts eine 1978er Kreuznacher Rosenberg Bacchus Spätlese, die noch von Florians Opa produziert wurde. Norbert Krupp

Der talentierte Jungwinzer produziert eine eigene Linie hochwertiger Weine, die unter dem Begriff „Zollstation“ läuft. Aber auch mit Hefe experimentiert er und kreiert so neue Weine.

Der Jungwinzer Florian Desoi (22) liebt seinen Beruf und trinkt gerne Wein, auch von anderen Winzern in der ganzen Welt. „Wenn meine Frau und ich kochen, gehört auch ein guter Wein dazu“, bekennt er. Die Auswahl, die ihm dabei zur Verfügung steht, könnte andere Weinfreunde überfordern: Seine Schatzkammer, die in einem alten Weinkeller liegt, birgt schon rund 500 Flaschen.







