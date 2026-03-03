Der talentierte Jungwinzer produziert eine eigene Linie hochwertiger Weine, die unter dem Begriff „Zollstation“ läuft. Aber auch mit Hefe experimentiert er und kreiert so neue Weine.
Der Jungwinzer Florian Desoi (22) liebt seinen Beruf und trinkt gerne Wein, auch von anderen Winzern in der ganzen Welt. „Wenn meine Frau und ich kochen, gehört auch ein guter Wein dazu“, bekennt er. Die Auswahl, die ihm dabei zur Verfügung steht, könnte andere Weinfreunde überfordern: Seine Schatzkammer, die in einem alten Weinkeller liegt, birgt schon rund 500 Flaschen.