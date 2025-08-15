Polizei- und Vollzugsbeamte sind für den 41-jährigen Bad Kreuznacher offenbar ein rotes Tuch. Und leider trifft er häufig auf Ordnungshüter. Nicht nur, weil er schon mehrmals im Gefängnis war und zeitweise auf der Straße leben musste, sondern auch, weil er oft in berauschtem Zustand Konflikte heraufbeschwört. Der suchtkranke 41-Jährige muss sich derzeit vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in acht Fällen verantworten.

Angeklagter sieht Komplott gegen sich

„Ich will mich nicht komplett freisprechen, aber ich bin immer erst frech geworden, wenn ich angegangen wurde“, ließ sich der Angeklagte zu den Vorwürfen ein. Es gibt mittlerweile einiges an Filmmaterial von seinen diversen Begegnungen mit der Polizei. Was in dem Verfahren vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Theresa Pleschko als Beweismaterial gesichtet wird, stammt teilweise von Bodycams der Beamten. In einigen Situationen hat die Lebensgefährtin des Angeklagten mit ihrem Handy gefilmt. Dabei vermutet der 41-Jährige ein Komplott gegen sich, denn nachdem das Handy zur Auswertung in einem anderen Verfahren bei der Polizei war, sei ein Video nicht mehr auffindbar gewesen. Die ihm vorgeworfenen Taten ereigneten sich im Zeitraum von Juli bis November 2024, bei fast allen Vorfällen stand der 41-Jährige unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol, oft hatte er beides konsumiert.

Wie schlecht auch immer sein Verhältnis zur Polizei sein mag, im Juli riefen der Angeklagte und seine Freundin in Kaiserslautern die Polizei zu Hilfe, weil sie bestohlen worden waren. Allerdings lief auch diese Begegnung aus dem Ruder, weil der 41-Jährige in deutlich berauschtem Zustand Übereifer an den Tag legte, obwohl er keinerlei Informationen für die Ordnungshüter hatte. Die Beamten versuchten, die Situation zu entschärfen, indem sie ihn stehen ließen und nach draußen gingen. Er folgte ihnen aber, dann setzte sich ein bei ihm inzwischen eingeschliffenes Muster in Gang: üble Beleidigungen, wüste Bedrohungen, aggressives Gehabe, Verweigerung der Personalienangaben und Missachtung von Anweisungen wie Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Dann war der Punkt wieder erreicht, und die Beamten mussten den 41-Jährigen zum Selbstschutz fixieren, in etlichen Fällen auch auf die Dienststelle bringen.

Von Ordnungshütern die Ausweise verlangt

Oft ist weder der Transport noch die anschließende Prozedur ansatzweise einfacher, wie die zahlreichen Zeugen berichten, die bei solchen Einsätzen oft längere Zeit Beschimpfungen, Schlägen, Tritten und Spuckattacken ausgesetzt sind. Für diesen mühseligen und absolut undankbaren Teil ihrer Arbeit muss man den Ordnungshütern Respekt zollen. Respekt fordert der 41-Jährige auch immer wieder für sich selbst von Polizisten, etwa im November letzten Jahres am Bahnhof von Bad Kreuznach, als ihm ein Platzverweis erteilt wird. Er geht vor und wieder zurück durch die Unterführung, wird zusehends renitenter und wirft den Beamten sein Fahrrad vor die Füße. Auch diese Begegnung endet mit Fixierung und Gewahrsam. Da ist ein anderer Vorfall im August 2024 in der Beinde in Bad Kreuznach schon fast bühnenreifer Klamauk, wenn er nicht mit körperlichen und verbalen Attacken auf die Beamten verbunden gewesen wäre.

Nach Aussage mehrerer Ordnungsbeamter sprang ihnen der 41-Jährige unvermittelt vor das Auto, weshalb sie anhalten mussten. Dann soll er die Beamten aufgefordert haben, sich auszuweisen. Der Angeklagte schildert dagegen, dass er lediglich die Straße überqueren wollte und den Beamten nur zugerufen habe, ob sie ihn jetzt schon überfahren wollten. Er habe an diesem Abend zwei Flaschen Wodka mit einer Bekannten getrunken, so der 41-Jährige. „Er ging nicht zur Seite, wurde immer aggressiver und schlug wild um sich“, erinnerte sich ein Beamter an den Vorfall. Einer Kollegin habe der 41-Jährige die Brille aus dem Gesicht und ihm das Handy aus der Hand geschlagen. Dazu soll der Angeklagte seine übliche Schimpfwortkanonade abgelassen haben. Das Verfahren wird am Mittwoch, 20. August fortgesetzt.