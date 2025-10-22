Ende für das „Schandmal“ Kreuznacher Verkehrsverein saniert den Salinenbrunnen 22.10.2025, 06:00 Uhr

i Ein Mahnmal der Tristesse: Der Salinenbrunnen hat seine besten Zeiten hinter sich. Ein Eindruck, der sich nun ändern soll. Harald Gebhardt

Ein Brunnen, der längst zum „Schandmal“ erklärt wurde, bekommt eine zweite Chance. Doch wer steckt hinter der Rettung – und warum? Die überraschende Wende für ein umstrittenes Wahrzeichen.

Es tut sich etwas am Salinenbrunnen. Seine Ankündigung, die Sanierung des Brunnens zu übernehmen, setzt der Verkehrsverein Bad Kreuznach nun in die Tat um. „Wir haben uns verpflichtet, die Einnahmen aus Veranstaltungen sowie die Sponsorengelder für ein attraktives und lebendiges Bad Kreuznach einzusetzen.







