Kreuznacher Thermalbad wird zum 1. Januar teurer

27.11.2025, 13:17 Uhr

i Der Eintritt für die Crucenia Thermen in Bad Kreuznach wird teurer - Erwachsene zahlen 2,50 Euro mehr pro Tag. Marian Ristow

Der Eintrittspreis für das Kreuznacher Thermalbad wird angehoben. Begründet wird dies mit allgemein gestiegenen Kosten für den Betrieb. Das Bäderhaus wird unter der Woche günstiger, die Eintrittspreise für das Salinenbad bleiben stabil.

Das Thermalbad wird teurer. Wie die Badgesellschaft mitteilt, steigt der Tagespreis für Erwachsene von 15 auf 17,50 Euro, für Kinder von 8,50 auf 10 Euro. Dafür bleiben die Eintrittspreise für das Salinenbad und die Salzgrotten stabil, und die Bäderhaus-Sauna lockt mit einem um zwei Euro vergünstigten Tagesticket von Mittwoch bis Freitag.







