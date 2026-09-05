Dauerbaustelle Verkehr
Kreuznacher Straßenräume fußgängerfreundlicher machen 
Ein Kreuznacher Dauerthema: der Verkehr. Im Konzept von 2016 wurde erstmals auch ein Handlungskonzept für Fußgänger entwickelt.
Ein Kreuznacher Dauerthema: der Verkehr. Im Konzept von 2016 wurde erstmals auch ein Handlungskonzept für Fußgänger entwickelt.
Harald Gebhardt

Die Verkehrssituation in Bad Kreuznach ist ein Endlosthema. Nicht nur Autofahrer und Radfahrer haben es in der Kreisstadt schwer, sondern auch die Fußgänger. Der Versuch einer Bestandsaufnahme.

Lesezeit 3 Minuten
In der Kreisstadt ist das Thema Verkehr eine Dauerbaustelle. Doch längst nicht nur die Autofahrer jammern über Staus oder Stop-and-go. Die Radfahrer beklagen sich über das an vielen Stellen mangelhafte und lückenhafte Radwegenetz. Eine andere Gruppe, die in Bad Kreuznach, zumindest im Innenstadtbereich, den Großteil der Verkehrsteilnehmer ausmacht, gerät da leider allzu schnell aus dem Blickfeld: die Fußgänger.
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